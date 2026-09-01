Григор Димитров отпадна още в първия кръг на US Open след оспорван мач срещу австралиеца Алексей Попирин.

Българинът спечели първия сет, но допусна обрат и загуби с 6:3, 3:6, 2:6, 4:6 след 2 часа и 35 минути игра.

Ключов момент се оказа прекъсването заради проливния дъжд над Ню Йорк в третия сет. След подновяването на срещата Димитров не успя да запази ритъма си и при 2:2 загуби четири поредни гейма.

Въпреки това в големи периоди от двубоя българинът беше равностоен на Попирин и на моменти дори имаше предимство в разиграванията.

В четвъртия сет Димитров изоставаше с 1:5, но направи опит да се върне в мача. До пълен обрат обаче не се стигна и австралиецът затвори срещата.

Така Димитров приключи участието си още в първия кръг на последния за сезона турнир от Големия шлем, пише БГНЕС.

Днес.бг