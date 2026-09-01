Путин все още иска война, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски след нощните руски удари.

Той коментира така новината, дошла от срещата на руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди. След нея Путин бе цитиран да казва: "Русия се движи по пътя към приключване на конфликта в Украйна". Двамата участват във форума на Шанхайската организация за сътрудничество в столицата на Киргистан Бишкек.

В изявлението си Зеленски съобщи, че руски атаки е имало в районите на Одеса, Херсон, Донецк, Запорожие, Харков, Чернигов, Житомир, Суми и Днепропетровск. И добави: "Демонстративно нанесоха щети на граничен контролно-пропускателен пункт с Румъния, както и на експортна инфраструктура."

"За съжаление, засега всички разузнавателни оценки - както нашите, така и тези на нашите партньори - и всички сигнали, идващи от Русия, сочат, че руският лидер лично все още иска война... Ще видим какво ще успеят да постигнат пратениците на американския президент. Септември може да донесе много промени", бяха точните думи на Володимир Зеленски.

"Броят на жертвите на руския терор зависи директно от всеки нов пакет помощ с боеприпаси за системите за противоракетна отбрана," подчерта той.

Снощи Зеленски съобщи, че е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Украйна скоро и за това как да убедят Русия да поеме по път към прекратяване на войната, припомня БНТ.

Поне 12 души са загинали, а около 15 са ранени при шестата поредна нощ на удари срещу украинската столица Киев и други градове. Сред загиналите има един индийски гражданин, а сред ранените - поне 4 деца. Руска атака доведе до затваряне на граничен пункт на границата с Румъния. Заради ударите НАТО вдигна за кратко изтребители над Латвия. А Финландия ограничи въздушния и морския си трафик близо до границата с Русия заради украински атаки с дронове, при които загина най-малко един човек.

Грохот от експлозии в небето над Киев за шеста поредна нощ. Руски балистични ракети и дронове са поразили 5-етажен жилищен блок в Бориспол, на 35 километра от столицата. 50-те му обитатели са били евакуирани. Ударено е било и влаково депо в района на Киев. Загинали са няколко работници. Удари по гранична инфраструктура в района на важното за украинския износ дунавско пристанище Измаил доведоха до временно затваряне на граничния пункт "Орловка-Исакча" с Румъния.

Дир.бг