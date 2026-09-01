Автомагистрала „Хемус“ скоро ще започне да се строи на съвсем други обороти. Търсим вариант в следващите две години и половина тя да стигне до Велико Търново. Това каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който направи проверка на строителството по трасето на участък 4 от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Плевен.

Шишков коментира и разследванията, свързани със строителството и финансирането на „Хемус“. Той посочи, че в момента цялата магистрала е „прокурорска“.

"Става въпрос за едно незаконно строителство от 2021 г., разплатено през 2026 г. с документи, че е било изпълнено през съответната година. Това обаче няма да спре строителството на магистралата. Една от причините за днешната ми проверка е да видя незаконните съоръжения, които бяха изградени. Предстои внасяне от мен на промени в Закона за устройството на територията, за да може всички тези незаконни строителства, допускани някога, да намерят своето законово решение", каза министър Шишков.

"Надяваме се в скоро време да разберем кой, как и защо раздаде едни пари с лека ръка, без да има одобрени подробни устройствени планове. Специално този лот и следващите два до Велико Търново бяха навремето отчуждени при един от нашите служебни кабинети през 2021 година и това се случи малко след като бе установено незаконното строителство", допълни министърът.

Той коментира, че втори лот на магистралата е най-назад в строителството. Там проблемът е, че е възлаган по-късно и „на практика свършва в нищото“.

„Трети лот е малко по-напред във времето. За съжаление в тази ситуация, ние и да изпълним строителството на трети лот, очевидно няма много да се напредне, т.е. да ползваме магистралата“, каза Шишков.

На въпроса за обходния път на Плевен, който се обсъжда във връзка с изграждането на магистрала „Хемус“, министърът каза, че в момента се работи.

"Когато построим магистралата до Велико Търново, този обходен път ще има смисъл, но той вече няма да е този обходен път, от който хората се притесняват, защото считат, че цялото движение към Русе ще минава през Плевен. Най-истинският смисъл е да докараме „Хемус“ да стигне до Велико Търново, а там да направим другата магистрала. Така хората във всички тези градове ще бъдат облагодетелствани, че ще имат достъп до магистралите и че движението няма да минава през градовете", подчерта министър Шишков.

В инспекцията участваха още народни представители от „Прогресивна България“, областните управители на Плевен и Ловеч - Иван Петков и Пламен Христов, инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Днес.бг