Назалната противогрипна ваксина Fluenz ще бъде сред ваксините, достъпни за децата по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип през сезон 2026-2027 г. Министерството на здравеопазването ще следи наличностите и при установен реален или непосредствен риск от недостиг може да обсъди ограничаване на износа ѝ.

По данни на НЗОК договарянето на ваксините за сезон 2026–2027 г. е приключило, като договорите с притежателите на разрешения за употреба са сключени на 28 август 2026 г.

Три противогрипни ваксини за деца

Договорени са три противогрипни ваксини за деца - Fluenz, назална ваксина под формата на спрей, както и инжекционните Vaxigrip и Influvac. Така през предстоящия сезон сред възможностите за профилактика ще има и ваксина, която се прилага през носа, без инжекция.

Прилагането на ваксините по Националната програма започва на 1 октомври 2026 г. и продължава до 31 март 2027 г. Преди началната дата общопрактикуващите лекари трябва да заявят и получат необходимите количества, така че ваксините да бъдат налични при старта на имунизациите. По силата на сключените договори притежателите на разрешения за употреба и търговецът на едро са задължени да осигуряват своевременно договорените количества.

По новата национална програма децата от 6-месечна до 7-годишна възраст включително ще имат право на безплатна противогрипна имунизация независимо от наличието на други заболявания. За децата и младежите от 7 до 17 години включително безплатна ваксинация е предвидена при наличие на хронични заболявания.

Днес.бг