Петранка Петрова е назначена за заместник-кмет по социална политика и здравеопазване на Община Шумен. Тя заема поста от днес, 1 септември, съобщиха от пресцентъра на кметството.
Петрова сменя на поста Светослава Хайнова, която напусна администрацията преди две седмици.
Петранка Петрова има над 17 години професионален опит в социалната сфера в Община Шумен. Тя работи в социалната дирекция на Община Шумен още от първия мандат на кмета Красимир Костов. От тогава е и директор на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ в администрацията. Заемаше длъжността и в двата мандата на Любомир Христов, след което остана и в екипа на сегашния кмет Христо Христов, но през април тази година напусна.
След оттеглянето на Светослава Хайнова кметът Христо Христов заяви, че ще търси експерт за поста и назначи Петранка Петрова.
От пресцентъра на Общината съобщиха още, че днес кметът Христо Христов е заявил, че сред основните задачи пред новия заместник-кмет е изпълнението на програмата на Общината в областта на социалната политика и здравеопазването. Кметът е посочил, че усилията ще бъдат към повишаване на качеството на социалните услуги и към разкриване на нови услуги там, където има необходимост и възможност за това.
Петранка Петрова е бакалавър по специалност „Детска медицинска сестра“ и е завършила „Социална педагогика и социална администрация“. Има магистърски степени по „Публична администрация и европейска интеграция“ и „Регионално развитие и туризъм“.
ШУМ.БГ
Коментари
ШУМ.БГ
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Анонимен
Онъз върти опашка къде отиде
ШУМ.БГ
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ШУМ.БГ
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Анонимен
Проф.Христов вече си назначи екип,амии време е за работа!
Анонимен
Един кадърен човек в цялата ви клика...Още в началото на мандата трябваше да е там тази жена...не някакви си самозвани шафрантии да се перчат толкова време и нищо да не свършват за хората в нужда....
ШУМ.БГ
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Анонимен
Сега ако отстраниш и софийските назначения и назначиш шуменски специалисти познаващи града и проблемите му, може да мислиш за втори мандат
Анонимен
Къде започна да " работи" онази...напишете, кажете