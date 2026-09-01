Петранка Петрова е назначена за заместник-кмет по социална политика и здравеопазване на Община Шумен. Тя заема поста от днес, 1 септември, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Петрова сменя на поста Светослава Хайнова, която напусна администрацията преди две седмици.

Петранка Петрова има над 17 години професионален опит в социалната сфера в Община Шумен. Тя работи в социалната дирекция на Община Шумен още от първия мандат на кмета Красимир Костов. От тогава е и директор на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ в администрацията. Заемаше длъжността и в двата мандата на Любомир Христов, след което остана и в екипа на сегашния кмет Христо Христов, но през април тази година напусна.

След оттеглянето на Светослава Хайнова кметът Христо Христов заяви, че ще търси експерт за поста и назначи Петранка Петрова.

От пресцентъра на Общината съобщиха още, че днес кметът Христо Христов е заявил, че сред основните задачи пред новия заместник-кмет е изпълнението на програмата на Общината в областта на социалната политика и здравеопазването. Кметът е посочил, че усилията ще бъдат към повишаване на качеството на социалните услуги и към разкриване на нови услуги там, където има необходимост и възможност за това.

Петранка Петрова е бакалавър по специалност „Детска медицинска сестра“ и е завършила „Социална педагогика и социална администрация“. Има магистърски степени по „Публична администрация и европейска интеграция“ и „Регионално развитие и туризъм“.

ШУМ.БГ