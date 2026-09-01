ЦИК пуска пробно гласуване с машина в метрото, университетите и през телефона. Това стана ясно на брифинг на Централната избирателна комисия относно подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

От два месеца разработваме подобрение на приложението "еПротокол", което в миналите избори беше достъпно за членовете на избирателни комисии и те можеха да тестват как да попълнят правилно протокола си, съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Вероятно приложението ще стартира до края на септември, отбеляза тя.

То ще предлага симулация на машинно гласуване, така че всеки от вкъщи ще може да пробва през телефона си как да гласува с машина, посочи говорителят на комисията. Приложението ще съдържа информация за важните срокове и начина на гласуване по настоящ и постоянен адрес, както и заявленията за гласуване извън страната. Секцията за избирателните комисии ще бъде разширена, като ще бъдат поместени различните методически указания и видеоклипове, които касаят изборния процес по отношение на комисиите, посочи Цветкова.

От 2 септември започва приемането на регистрации на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент, информира говорителят на комисията. Документите ще се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9:30 часа на 7 септември до 17:00 часа на 14 септември. До 22 септември следва и регистрацията на кандидатите, допълни тя.

В избирателните секции с над 300 души в страната ще се гласува с машини, посочи Цветкова. По нейните думи обществената поръчка за машините е в ход, а оферти ще се приемат до 8 септември. На 9 септември ще се отварят офертите и специализирана комисия в състав от ЦИК и експерти ще вземе решение по отношение на поръчката, допълни тя, цитирана от БТА.

С тези машини се гласува от 2021 година и избирателите вече са имали достъп до гласуване по този начин. Въпреки това подготвяме мащабна разяснителна кампания, включвайки различни съвременни методи за информиране на гражданите, каза Цветкова.

Тя обясни, че са планирани акции в различни населени места, които ще се проведат на ключови точки - в метро, университети и училища. Така ще може всеки един гражданин от различна възраст да се докосне до машината и да пробва как може да гласува с нея, добави Цветкова.

Ще бъдат ремонтирани до 12 800 машини, каза говорителят на комисията. Идеята ни е местата, където има по-голям поток от граждани, да се уточнят с решение на ЦИК. Там ще бъдат поставени по две машини, за да се улесни процесът и да не стават опашки, допълни тя. Около 300 машини са предвидени за чужбина, както и 200 демонстрационни с инсталиран демо софтуер, който да използваме за обученията и в рамките на разяснителната кампания, информира Цветкова.

До 29 септември ще бъде срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. Това ще бъде достъпно и през приложението, допълни тя.

До 30 август бяха консултациите при областните управители по отношение на състава на районните избирателни комисии. Постигнато е съгласие в 17 районни избирателни комисии, а в 14 ЦИК ще назначи служебно, тъй като не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции, посочи Цветкова. До 19 септември ще бъдат консултациите при кметовете на общините за определяне на комисиите, допълни тя.

Запазва се практиката за стимул при изряден протокол от 15 евро за членовете на районните и секционните избирателни комисии, в това число и на подвижните избирателни комисии, каза Цветкова.

На 18 октомври предстоят частични местни избори в 13 населени места в страната, информира говорителят на ЦИК. Партиите и коалициите трябва да подадат заявление за допускане за участие в частичните избори от 10 до 12 септември, а след това местните коалиции и инициативните комитети подават заявление за регистрация в частичните избирателни комисии до 17 септември, допълни тя.

Мисията на ЦИК е да осигури ясен, прозрачен и честен избор, каза междувременно и председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов.

Целият процес по произвеждането на изборите почива на ясни принципи за целесъобразност и прозрачност, така че да няма никакво съмнение в резултатите, посочи Хорозов.

Започнали сме действия, които са свързани с прилагането на Изборния кодекс и с организацията на изборите, като по част от въпросите сме приели решения в аванс, отбеляза Хорозов. По думите му това ще подпомогне процеса на организация.

Хорозов отбеляза, че без активното участие на медиите не може да има достатъчно добре осветлена дейност на комисията, нито достатъчна информираност.

"Разчитаме, че тези изявления ще могат да стигнат до избирателя по начина, по който са били направени. Разчитаме да информирате за нашите решения и заедно, при точното прилагане на закона и при съобразяването с целите на Изборния кодекс, да можем да бъдем в полза на избирателя", допълни той.

Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно, каза още председателят на ЦИК.

Dir.bg