Почти два месеца след премиерата си - „Одисея" на Кристофър Нолан все още привлича голям зрителски интерес, сочат обобщените данни от киносалоните. За това време особеният прочит на античната творба са гледали 297 609 зрители, приходите са вече 2 307 394 евро, а в световен мащаб - над 1,55 млрд долара, посочва БТА.

На второ място е „Спайдър-мен: Нов ден", който е вече пета седмица сред най-гледаните филми. За това време частта от поредицата, която всички сочат като запомняща се за дълъг период напред, е гледана от 235 022 зрители, има 1 865 468 евро, а от цял свят - над 2,33 млрд долара.

Трета по ред е канадската анимация „Пес патрул: Дино филмът"- трета част от историите за екипа от кучетата спасители. Екшън-сцените, разположени на фона на апокалиптична вулканична активност, са гледани от общо 42 957 зрители, а приходите за трите седмици на екран са 270 589 евро.

Четвърто място заема „Коварен капан: Бягство от отвъдното", продължение на филма от 2023 година и вече шеста част от поредицата, започнала от 2010 година. Получаващата смесени отзиви от критиците история е гледана от 16 261 зрители, а след двете седмици на екран има 115 066 евро приходи от билетите им.

На пето място е първата премиера от миналия петък - „Кучешките звезди" на Ридли Скот по романа на Питър Хелър от 2012 година. Противоположността на постапокалиптична драма, позиционирана точно в сянката на смъртта, са гледали вече 2 819 зрители, а приходите от билетите им - 21 902 евро.

Шести по ред в топ 10 е „Бунтовникът" с Джейсън Стейтъм в главната роля. Предлагащият изобилие от екшън сцени филм за бодигард, който търси причината за убийството на индийски магнат, е вече втора седмица в кината и има 11 879 зрители, а от билетите им - 82 216 евро.

На седма позиция е втората премиера от миналия уикенд - романтичната комедия „Само една нощ". Политическата сатира на филма, в който хората в САЩ имат само 12 часа за извънбрачна връзка всяка година, са видели 2 332 зрители, а приходите от билетите им са 16 853 евро.

Осми поред в топ 10 е игрално-анимационният „Койота срещу АКМЕ", който излиза на екран официално идващия петък. Защитаващият съвременната актуалност на „Шантавите рисунки" с чувство за добродушна пакост филм, в който борбата е срещу голяма корпорация, е с вече 1 519 зрители и 12 738 евро приходи.

На девето място е анимацията „Миньони & Чудовища", която отбелязва втори месец в кината. Разходката из миналото време на познатите жълти пакостници, които навлизат в света на нямото кино, е гледана вече от 139 551 зрители, а приходите от билетите им са 936 735 евро.

Третата премиера от миналата седмица - норвежката анимация „Капитан Саблезъб и Графинята на Грел" е на десета позиция. Опитът на графиня Сибила да хване в капан пирата Саблезъб са проследили 1 077 зрители, а приходите то билетите им са 6 697 евро.

Извън десетте най-гледани филма е завръщането на „Терминатор 2: Страшният съд" по повод 35-годишнината от излизането му на екран. Той е гледан от общо 719 зрители, а приходите от билетите им са 6 171 евро.

През миналия уикенд филми са гледали общо 36 087 зрители. Миналата година по същото време на кино са били 23 410 души.

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