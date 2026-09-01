Болградската гимназия „Георги Стойков Раковски“ в Украйна откри днес, 1 септември, учебната 2026/2027 година с тържествена церемония, разказа за рубриката „БГ Свят“ на БТА Лилия Сакали, заместник-директор по възпитателната работа в учебното заведение.

Първокласниците влязоха в двора на гимназията заедно с учениците от 11. клас, за които започна последната учебна година. Те бяха придружени от своите учители и класни ръководители.

Директорът на гимназията Снежана Скорич поздрави учениците, учителите и родителите. Към присъстващите се обърнаха също гости на празника, родители, класните ръководители на първокласниците и ученици от випуска.

Единадесетокласниците приветстваха най-малките ученици, отправиха към тях съвети за училищния живот и им поднесоха подаръци. Първокласниците участваха в програмата със стихотворения, посветени на началото на учебната година.

„Празникът премина в дух на единство, надежда и вяра в мирното бъдеще“, каза Лилия Сакали.

„Пожелавам на първокласниците с любопитство и увереност да направят първите си стъпки в училище, а на единадесетокласниците – успешно да преминат през последната си учебна година и да осъществят своите планове. На целия екип на гимназията пожелавам здраве, сили, търпение и ползотворна работа“, добави тя.

По думите ѝ новата учебна година трябва да донесе знания, взаимна подкрепа и повече спокойни дни за учениците, учителите и родителите.

Тържеството завърши с училищния звънец, ударен от първокласници и зрелостници. След церемонията учениците влязоха в класните стаи за първите си уроци през новата учебна година.

След Кримската война Болград и около 40 български колонии са присъединени към Молдовското княжество. През януари 1858 година делегация на българските колонии ходатайства пред княз Никола Богориди за откриване на народно училище в Болград. Съдействие на бесарабските българи оказва Георги Раковски, който по това време се намира в Яш.

На 10 юни 1858 година княз Никола Богориди издава Хрисовул (грамота) за създаването на Народно централно училище в Болград, която подробно урежда неговия статут, финансиране и управление. То трябва да е достъпно за всички колонисти, независимо от материалното им положение, преподаването по всички предмети става на български и румънски език. Финансирането на училището се осъществява от приходите на Болградската община и на други 39 общини, а управлението се извършва от Попечителски комитет от трима души, избирани с тригодишен мандат от делегати на българските колонии.

Учебното заведение е възродено през 1993 г., а през 1999 г. му е дадено името „Георги Раковски“.

БТА