Рекордни 965,6 млн. евро приходи е събрала Агенция "Митници" през август 2026 г. Това е най-високият месечен резултат в историята на институцията, показват предварителните данни за постъпленията от акцизи, ДДС при внос и мита.

Приходите през август са с 211 млн. евро, или 28%, повече спрямо юли и с 372,2 млн. евро, или 62,7%, над събраните през август 2025 г.

Рекордният резултат идва след силните приходи през юни и юли, които също са били най-високите, отчитани за съответните месеци. Така всеки от летните месеци през 2026 г. е донесъл повече приходи от съответния месец през предходните години, уточняват от институцията

За първите осем месеца на годината Агенция "Митници" е събрала общо 5,5182 млрд. евро, което е с 839 млн. евро, или 17,9%, повече спрямо същия период на 2025 г.

От Агенция "Митници" посочват, че 89,7% от целия ръст на приходите от началото на годината се дължи на по-високите постъпления през последните три месеца и половина. Периодът обхваща времето от встъпването на редовното правителство и промяната в ръководството на агенцията в средата на май до края на август.

Само за периода от 18 май до 31 август 2026 г. митниците са събрали 2,5837 млрд. евро, което е със 752,9 млн. евро, или 41,1%, повече спрямо същия период на миналата година.

Ръст има при всички основни видове приходи. Най-голямо увеличение в абсолютна стойност е отчетено при акцизите, следвано от постъпленията от ДДС при внос и мита.

Положителна тенденция се отчита и при просрочените задължения за акциз. През последните три месеца размерът им намалява, като към края на август погасените задължения за предходни периоди вече надхвърлят новоустановените с 3,5 млн. евро.

Дир.бг