Започна XVII издание на Националния пленер по живопис „Шуменско плато", съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Участниците в тазгодишното издание на пленера са Милена Младенова от Бяла, Татяна Полихронова от Стара Загора, Николай Тодоров от Добрич, Петър Тепсизов от Ямбол и Пламен Овчаров от Русе. Към тях се присъединяват петима представители на Дружеството на шуменските художници – Борислава Борисова, Ивелина Иванова, Надежда Русева, Теменуга Христова и Радослав Ценов.

През следващите дни художниците ще работят по творбите си и ще имат време за срещи помежду си и запознаване с Шумен и района. Предстои през следващите дни да бъдат разгледани емблематични места като Томбул джамия, комплекс „Авшарян", къщата музей „Панчо Владигеров", Мадарския конник, паметника „Създатели на българската държава" и други.

Творбите от пленера ще бъдат представени в изложба на 8 септември от 17,00 часа на първия етаж в Художествената галерия „Елена Карамихайлова".

Организатори на Националния пленер по живопис „Шуменско плато" са Община Шумен и Дружеството на шуменските художници.

ШУМ.БГ