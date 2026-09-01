Новият норвежки крал Хокон Осми положи клетва пред парламента - първият голям институционален етап в неговото управление, предадоха ДПА и Франс прес.

Съпругата му, кралица Мете-Марит, не присъства на церемонията, защото все още се възстановява след трансплантация на бял дроб.

"Обещавам и се заклевам да управлявам кралство Норвегия съобразно неговата конституция и закони, нека всемогъщият и всезнаещ Бог ми е на помощ!", заяви Хокон Осми.

Той стана крал автоматично в петък, след смъртта на баща си Харалд Пети, припомня АФП.

Харалд Пети почина на 89-годишна възраст. Погребението ще се състои на 9 септември.

БТА