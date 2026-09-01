Информацията за предстоящата сделка е получена в СДВР на 10 август. С цел проверка на информацията са проведени различни по вид и обем оперативно-издирвателни мероприятия, в резултат на което е получена информация, че днес предстои да се извърши въпросната сделка", обясни Пелтеков.

По думите му служителите от Икономическа полиция са задържали 8 граждани - петима мъже и три жени, като всички те са българи и всеки един от тях имал различна роля.

"Възрастта на задържаните варира между 21 години - на колкото е купувачът на имота, и 72 години - каквато е възрастта на продавача на имота", коментира още Пелтеков.

И добави, че гражданинът, който прави опит да продаде имота, се е сдобил с неистинско, собственоръчно написано завещание от починалата, която умира през 2008 година.

"През 2020 година въпросният извършител обявява самото завещание пред нотариус в град Враца, в резултат на което след представяне на друг набор от необходими документи получава констативен нотариален акт", отбеляза Пелтеков и продължи:

"Веднага след това една част от земите продава на територията на град Козлодуй, а днес прави опит с фалшивото завещание да продаде имот на територията на град София".

През 2022 година служителите на МВР се усъмнили в истинността на завещанието и започнали проверка, след което е било образувано и досъдебно производство по случая. Наказанието за това престъпление е под 3 години, разпоредбите на НК позволяват и наказване с глоба от 1000 лв., каквато получава мъжът, допълни Пелтеков.

И обясни още, че истинската собственичка на имота е имала наследник - племенница, която е поставена под пълно запрещение и е в дом за социални грижи на територията на Смолян.

Това е трети случай на предотвратяване на имотни измами на територията на столицата от началото на годината, подчерта Пелтеков.

dir.bg