Най-малко една детонация е имало при нападение срещу електрическа подстанция край въглищната електроцентрала "Яншвалде" в германската провинция Бранденбург, съобщи полицията, цитирана от германския вестник "Тагесшпигел".

На мястото са открити няколко самоделни взривни и запалителни устройства, като не всички са се задействали. При атаката са били използвани самоделни летящи устройства, подобни на ракети, които са били насочени към съоръжението, съобщава германският вестник "Велт".

Инцидентът е станал сутринта в подстанцията в Турнов-Прейлак, в района на Шпрее-Найсе, близо до границата със Саксония. Около 8:00 часа е установена повреда по електропровод, след което на място са изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства и са започнали действия по обезопасяване и събиране на доказателства. Разследването вече е поето от провинциалната криминална служба на Бранденбург.

По-рано полицията уточни, че не говори за класически ракети, а за неконвенционални взривни и запалителни устройства. Едно от тях е предизвикало детонация и при инцидента е повреден електропровод. Разследващите проверяват дали целта е била да бъде прекъснато електрозахранването и да бъде нарушена работата на близката ТЕЦ "Яншвалде".

Енергийният оператор LEAG определи случилото се като атака срещу подстанцията, през която електроенергията, произвеждана от ТЕЦ "Яншвалде", се подава към преносната мрежа на оператора 50Hertz. Проверява се дали атаката е причинила техническия отказ на един от блоковете на централата. Според rbb в резултат на инцидента е спрял блок "Б", като компанията работи по възстановяването му.

Операторът на електропреносната мрежа 50Hertz съобщи, че е имало краткотрайно прекъсване на електропровод, но всички линии вече са отново в експлоатация. Не се е стигнало до прекъсване на общото електроснабдяване. Компанията призовава хората в района на мрежата си да бъдат особено бдителни и да подават сигнали за подозрителни лица или действия.

Първоначално регионалният вестник "Märkische Allgemeine" съобщи, че на мястото са открити устройства, за които се предполага, че могат да изстрелват снаряди с експлозиви. Според публикацията подстанцията вероятно е била атакувана повече от веднъж и целта е била да бъде предизвикано мащабно прекъсване на електрозахранването на близката електроцентрала. Полицията обаче изрично отхвърли информацията, че става дума за истински ракети. Представител на криминалната служба заяви: "Не говорим за ракети".

Подстанцията в Прейлак е ключова за преноса на електроенергия от ТЕЦ "Яншвалде" към регионалната и националната електропреносна система. Именно това превръща съоръжението в част от критичната енергийна инфраструктура на Германия.

Няма пострадали хора и според полицията няма опасност за населението.

Случаят предизвика реакция на високо политическо ниво. Министърът на инфраструктурата на Бранденбург Роберт Крумбах определи нападението като атака срещу сигурността и жизнените условия на хората в провинцията, а премиерът на Бранденбург Дитмар Войдке заяви, че опитът за саботиране на критична инфраструктура засяга цялото общество.

Нападението идва на фона на други случаи на саботаж срещу енергийна инфраструктура в Германия.

През март 2024 г. пожар, предизвикан умишлено по електрически стълб край Грюенхайде, прекъсна захранването на завода на "Тесла" и доведе до спиране на производството за няколко дни. През януари тази година пък предполагаеми леви екстремисти атакуваха електропроводи край електроцентрала в югозападната част на Берлин, оставяйки десетки хиляди домакинства и множество предприятия и социални заведения без ток за дни.

dir.bg