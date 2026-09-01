Турският президент Реждеп Тайип Ердоган и руският президент Владимир Путин обсъдиха днес завършването на първата турска атомна електрическа централа "Аккую", която се изгражда в партньорство с руската енергийна компания "Росатом". Двамата се срещнаха в Киргизстан, където участваха в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

„АЕЦ „Аккую“ е от голямо значение за отношенията между Турция и Русия. Към настоящия момент навлязохме в етапа на завършване на АЕЦ „Аккую“. Вече очакваме да приключи и да направим откриване. Защото с откриването на АЕЦ „Аккую“ ще направим заедно стъпките за други централи“, заяви Ердоган.

АЕЦ „Аккую“ е първата атомна електроцентрала, строяща се в Турция в близост до Мерсин (Югоизточна Турция). Проектът се състои от четири енергийни блока с реактори тип ВВЕР, поколение 3+, като всеки един е с мощност 1200 МВт и се очаква да бъде завършен до края на годината.

Двамата лидери обсъдиха отношенията между Турция и Русия в други икономически сектори като туризма.

„Днес отношенията между Турция и Русия са наистина на много напреднало ниво спрямо предишни периоди. Тежестта на руските туристи в Турция е много, много различна. Днес най-важната мрежа от туристи в Анталия е изградена от нашите приятели, които идват от Русия“, подчерта турският президент. Ердоган изтъкна силното партньорство в областта на селското стопанство.

Руският президент Владимир Путин също даде висока оценка на отношенията между Турция и Русия.

„Турция е един от специалните партньори на Русия във външната политика и в икономиката. Благодарение на вашата ангажираност икономическото сътрудничество остава на високо равнище“, заяви Путин пред Ердоган.

Руският президент подчерта, че съвместните проекти между двете държави продължават.

„Един от съвместните ни проекти е АЕЦ „Аккую“. Целта, която си поставихте тази година е въвеждането в експлоатация на първия реактор на централата. Това ще бъде така“, увери руският президент.

БТА