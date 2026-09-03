Нис сме с НАТО и ЕС - тук не може да има многовекторна политика.

Това обявиха кандидатите за президент и за вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев в интервю, излъчено на живо в YouTube канала на Мария Цънцарова "Извън ефир".

Запитан дали България трябва да бъде част от Коалицията на желаещите, Андрей Гюров отговори: "Аз мисля, че е съвсем нормално българската държава да бъде част от тази коалиция именно, защото това е форматът, който позволява запазването на европейската сигурност. Ние имаме интерес като държава да бъдем част, активна част от коалицията и да имаме глас в осигуряването на европейската сигурност."

"Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите", заяви през юни в Париж премиерът Радев и посочи, че България е отхвърлила поканата на Франция да участва в този формат

Запитан как ще търси консенсус с правителството по въпроси като този, по които имат диаметрално противоположни позиции, Гюров изтъкна: "Чрез механизма на Консултативния съвет по национална сигурност."

Ако съюзниците ни поискат от нас разполагане на още самолети - това е решение на правителството, а когато става въпрос за военни действия - трябва да мине през парламента, обърна внимание Гюров в отговор на въпрос. И обобщи: "Тук президентската институция има глас, но няма правомощия."

Бившият служебен премиер и кандидат за президент бе категоричен, че България трябва да бъде част от най-големия съюз за сигурност - НАТО и активен член на най-големия икономически съюз в света - Европейският съюз. "Това са интересите на българската държава и тук не можем да имаме многовекторна или многопластова политика по една много проста причина. Ако България не е надежден и предвидим член на тези съюзи, те вече не работят в режим, в който позиции и политика като тази на Унгария през последните 10 години би била приета", подчерта Андрей Гюров. Според него защитата на българския национален интерес минава през защитата на интересите на съюзите, в които участваме.

Кандев бе попитан кой е агресорът в конфликта Русия - Украйна и той отговори, че това е ясно - на 24 февруари 2022 г. войски на Русия са нахлули на територията на Украйна. А Гюров се намеси, като припомни, че на украинска територия живеят етнически българи, чиито интереси ние би трябвало да защитаваме. Обърна внимание, че има много смесени бракове между руснаци и украинци и каза: "Какво обясняват на децата си те? Кой трябва да загине в тази война?!"

В разговора в студиото Андрей Гюров защити позицията си като служебен премиер, когато подписа 10-годишно споразумение с Украйна.

Търсим подкрепата на гражданите, не се споразумяваме с партии, каза на няколко пъти по време на интервюто, продължило повече от час, Андрей Гюров. За себе си той каза, че е напуснал "Продължаваме промяната" преди три години. "Не съм търсил политическо развитие, защото не искам политическа кариера", обясни той.

Андрей Гюров каза още, че не е водил разговори за подкрепа с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Но разчита на подкрепата на българските граждани, както от дясно, така и от ляво и центъра. И обърна внимание, че абревиатурата ГЕРБ означава Граждани за европейско развитие, а тяхната кандидат-президентска двойка се стреми точно към това - европейско развитие на България. И следователно в тяхно лице симпатизантите на ГЕРБ има за кого да гласуват.

Гюров на два пъти изтъкна, че за "Прогресивна България" са гласували 20% от имащите право на глас български граждани. Това било достатъчно, за да дойде на власт Радев като премиер, но Гюров и Кандев разчитали на вота на останалите 80 на сто. А също и на инстинкта на българските граждани да не дават цялата власт в държавата в едни ръце, да не "слагат всички яйца в една кошница".

В началото на разговора в студиото Андрей Гюров разви тезата, че като президент Румен Радев не е правил достатъчно консултации с политическите сили, за да се сформира правителство, а това водело до нестабилни парламента и следващи избори, което в крайна сметка го довело на власт като премиер. И затова за Радев било вярно, че "когато печели, печели той, а когато губи - губи целият народ."

"Не сме изпратени от политически сили, това ни дава свободата да критикуваме", обобщи Гюров. А Кандев се намеси с думите: "Такава е функцията на президента, да бъде обединител, а не разединител на нацията."

Направи впечатление, че по време на разговора нито Гюров, нито Кандев критикуваха остро президента Илияна Йотова, която е сочена за фаворит в предстоящите на 25 октомври избори.

Кандидатът за президент каза, че на 10 септември ще представи инициативния си комитет. По-рано в интервю пред БТВ Гюров каза, че в инициативния му комитет влизат актьорите Ели Скорчева и Ивайло Христов, писателите Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, Деян Енев и Радослав Бимбалов, медийният експерт Георги Лозанов, историкът Веселин Методиев, юристът Екатерина Михайлова, медийният експерт проф. Нели Огнянова, преподавателите в Стопанския факултет на Софийския университет Калоян и Ралица Ганеви, международни икономисти като Йото Йотов, големият физик проф. Минко Балкански.

Запитан кои са хората от екипа му, Андрей Гюров посочи, че те са от служебния му кабинет. "Гледаме в една посока и имаме една визия за модерна България", каза Андрей Гюров. Той посочи поименно като част от екипа си Надежда Нейнски, която бе външен министър в служебното правителство, и юристът Христо Христев.

Dir.bg