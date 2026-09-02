Оставена отключена кола изкуши 20-годишен да я покара, „Шофьорът“ обаче не стигнал далеч, защото блъснал паркиран автомобил на съседна улица, след което изоставил возилото и избягал.

Малко по-късно е установен от полицаите, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Случката станала вчера в село Каспичан. Около 07:30 часа в полицейското управление в Нови пазар е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на ул. “Мусала“ в селото.

При отработване на сигнала е установено, че неизвестен влязъл през незаключена врата на лек автомобил Опел с оставен на контакта ключ, собственост на 49-годишен мъж , и го покарал. Блъснал се в паркиран лек автомобил Ауди, собственост на 50-годишен от село Каспичан и напуснал мястото на произшествието.

След бързи действия на полицията извършителят на противозаконното отнемане на автомобила и виновен водач за ПТП е установен. Това е 20-годишен мъж от същото село. Разпитан е. За извършено престъпление по чл. 346 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ