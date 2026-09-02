Френската полиция е осуетила план за отвличането на футболната суперзвезда Килиан Мбапе, пише "Le Parisien".

Цел на групата е бил не само Мбапе, но също така популярни френски бизнесмени, както и рап изпълнител.

Изданието съобщава, че полицията е заловила 18-годишен младеж, смятан за "мозък" на цялата група.

Въпросният младеж е бил следен от доста време от полицията по подозрение за редица обири, извършени в периода от 11 април до 19 август.

Той и неговите съучастници също така са планирали редица по-тежки престъпления, сред които въпросните отвличания, като на челно място в списъка е бил Килиан Мбапе.

Заедно с 18-годишния тийнейджър е бил арестуван и негов 21-годишен съучастник, който е пуснат под гаранция е под домашен арест.

От полицията не разкриват повече подробности около плана за отвличане на Мбапе като планирана дата, място и метод. Единственото, което се съобщава е, че такъв план действително е имало.

Дир.бг