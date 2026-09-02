Детски учебен център LUMIKA открива училищна занималня за ученици от 1. до 4. клас. Тя ще стартира в началото на новата учебна година – на 16 септември, а записванията вече текат.

Подкрепа с учебния материал и домашните

Програмата на занималнята предлага помощ за усвояване на учебния материал, работа по домашните, подготовка за контролни и изпитвания, както и допълнителни занимания при необходимост.

Идеята e в края на деня детето да си тръгва спокойно и подготвено за следващия учебен ден – с разбрани уроци и написани домашни.

Малки групи и индивидуален подход

Заниманията ще се провеждат в малки групи, което позволява индивидуален подход и повече внимание към конкретните нужди на всяко дете.

„Целта ни е децата не просто да се справят с домашните си, а да разберат материала, да изградят увереност в собствените си възможности и постепенно да развият желание и мотивация за учене“, казват от LUMIKA.

Транспорт от и до училище

За улеснение на родителите учебният център предлага и транспорт от и до училище.

Допълнителни курсове

Програмата на LUMIKA включва и допълнителни възможности за развитие. От октомври през уикендите ще се провеждат курсове по Финансова грамотност, Четене с разбиране, Английски език и Забавна математика. Предвидена е и подготовка за НВО в 4. клас.

Предстои организиране и на творески работилници за деца над 7 години.

Детски учебен център LUMIKA е създаден с мисията да подкрепя децата в едни от най-важните години от тяхното развитие – между 5 и 10-годишна възраст. Името му идва от светлината – онази вътрешна искра, която всяко дете носи в себе си. Центърът съчетава традиционни и иновативни методи за обучение и работи с екип от всеотдайни професионалисти.

LUMIKA очаква своите ученици

Учебен център LUMIKA се намира в гр. Шумен, на бул. „Мадара“ 28.

Телефони за записвания: 0896 068 666 и 0898 627 321

Фейсбук страницата им вижте тук.

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