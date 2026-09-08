Мъжкият турнир на US Open имаше една от най-странните си, но и най-паметни нощи при затварянето на осминафиналния етап от тазгодишното издание. Тази сутрин знаем пълния състав на четвъртфиналите и, освен че там се виждат изненадващи имена, начинът на достигането им до последните осем също си струва да бъде отбелязан.

Ботик ван де Зандсхулп се завръща на четвъртфинал в Ню Йорк, където бе и през 2021 г. Това е и единственото му участие на такъв етап от турнир в Шлема, а сега нидерландецът го повтаря, след като бе на точка от загубата и мина през обрат от 0-2 до 3-2 сета в епичен мач с Артур Жеа.

Французинът имаше мачбол при 6:5 в тайбрека на третия сет, за да затвори мача с 3-0. Но не успя, а после Ботик се върна в играта и стигна до победата - 3:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:4.

Невероятната битка с пет оспорвани части продължи 5 часа и 13 минути. Това е четвърти най-дълъг мач в историята на US Open, като пред него остават само:

Дан Еванс - Карен Хачанов от 2024 г. - 5:35 часа

Стефан Едберг - Майкъл Чанг от 1992 г. - 5:26 часа

Карлос Алкарас - Яник Синер от 2022 г. 5:15 часа.

Ван де Зандсхулп ще играе на четвъртфинала срещу Карен Хачанов, който отне надеждите на домакините за техен представител и в горната половина на схемата сред последните осем, побеждавайки Лърнър Тиен в друг петсетов трилър - 7:6, 4:6, 6:7, 6:1, 6:4. Двамата останаха на корта почти 4 часа, за да вдигне накрая ръце руснакът.

Другият четвъртфинал в горната половина е Александър Зверев - Александър Блокс. И ако за поставеният като №1 в решетката Зверев няма никаква изненада, че мина в три сета през Лучано Дардери от Италия (6:2, 6:2, 7:6), то неговият съименник е още една голяма изненада сред четвъртфиналистите.

21-годишният Блокс (снимката горе) стана първи белгиец в историята, достигнал този етап на мъжкия турнир в Ню Йорк. Той се наложи в четири сета срещу Франсиско Серундоло от Аржентина - 6:3, 4:6, 7:5, 7:5. И наградата му ще е среща с един от двамата големи фаворити сред последните осем.

dir.bg