Отборът на „Волов-Шумен 2007“ надигра категорично гостуващия му тим на„Фратрия II” и победи с 9:0. Двубоят бе от 4 кръг на североизточната Трета лига по футбол и се игра на ст. „Панайот Волов“.

Хеттрик реализира Иван Цонев, по два гола вкараха Жечко йорданов и Димитър Игнатовски.

Шуменци владееха топката 90% от мача, а гостите имаха едва два, три удара към вратата.

Резултатът откри Александър Александров-Шеви в 12-тата минута. За него това бе първо попадение с екипа на „Волов-Шумен 2007“.

Преднината на шуменци удвои Иван Цонев в 28-та минута. Отново той вкара за 3:0 в 42-та, а в края на полувремето Жечко Йорданов отбеляза за 4:0. Между двата последни гола за полувремето Боян Димов нацели напречната греда на вратата на гостите.

През втората част Иван Цонев оформи своя хеттрик в мача с гол в 54-та минута за 5:0.

Последваха още четири гола за шуменци.

В 67-та минута Любослав Маринов вкара за 6:0. След него на два пъти се разписа Димитър Игнатовски за 8:0.

Крайното 9:0 оформи Жечко Йорданов, а преди това Алекс Наков удари гредата на вратата на „Фратрия II”.

В следващия етия кръг "Волов-Шумен 2007" гостува на "Устрем" (Дончево) в Добрич. Мачът е в събота, 12 септември, от 17,00 часа.

ШУМ.БГ