Общо 11 алпинисти са загинали, а шестима са в неизвестност, след като са били затрупани от лавина в клисурата Безенги в руската автономна република Кабардино-Балкария, Северен Кавказ, съобщи ТАСС, като се позовава на Министерството на извънредните ситуации на Русия.

Според информацията групата, засегната от инцидента в неделя, се е състояла от 33 души, предава БТА.

От тях 11 са загинали, десет са слезли самостоятелно, шестима са ранени и са настанени на лечение в болница, а шестима се издирват.

В понеделник вечер спасителната операция за издирването на изчезналите алпинисти беше прекратена до настъпването на светлата част на деня.

В началото на август Легендарният британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа беше сред 10-те загинали при лавина на Броуд Пик в Пакистан.

Пурджа, който е роден в Непал и по-късно е служил в британската армия, е известен с това, че е изкачил 14-те най-високи върха в света за малко повече от шест месеца през 2019 г.

Пакистански официални лица съобщиха тогава, че са открити телата на трима алпинисти от неговата експедиция - американецът Малъри Гейс, Надхира Ахмед Абдула Ал Харти от Оман и Пур Бахадур Гурунг от Непал.

Ден по-късно тялото на Пурджа също беше открито под връх Броуд Пик (8051 м) в Пакистан. Спасителните екипи са го намерили на около 5700 метра надморска височина.

dir.bg