Септември и октомври могат да се превърнат във възможен прозорец за възстановяване на дипломатическия процес между Украйна и Русия. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американското издание Axios.

"Имаме този септември, октомври, за да намерим всякакъв начин да разговаряме. Без диалог... няма да имаме резултат", каза Зеленски.

По думите му една от възможните площадки за нови разговори е Общото събрание на ООН в Ню Йорк в края на септември. Украинският президент допуска и нова тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия, но засега няма конкретна договореност за провеждането ѝ.

Интервюто идва след срещите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва и със Зеленски в Киев. Според украинския президент основната им цел е била да "отблокират" дипломатическия процес, като са представили и нови идеи.

В същото време Вашингтон проучва възможността Украйна и Русия да предприемат стъпки за деескалация през зимата, докато паралелно се търси възможност за възобновяване на преговорите за по-широко мирно споразумение. Сред потенциалните области за договорености са енергетиката, доставките на зърно, електроенергията, петролът и газът.

Зеленски обаче заяви, че не вярва особено в готовността на Путин за реална деескалация. Според него руският президент разчита на зимата, за да нанесе допълнителни щети на Украйна и да принуди Киев да направи нови отстъпки.

"Той иска да използва зимата", заяви Зеленски, като добави, че Путин вероятно не иска да влошава отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп преди междинните избори в САЩ.

Според украинския президент Вашингтон същевременно подкрепя отделен "зимен пакет" за Украйна, който включва допълнителна противовъздушна отбрана и енергийна помощ. Зеленски подчерта, че страната му трябва да запази военната си сила по време на дипломатическия процес.

Той заяви още, че въпреки продължаващите руски ракетни и дронови атаки и недостига на системи за противовъздушна отбрана, Украйна в момента се намира в по-добра позиция на бойното поле, отколкото преди.

Зеленски смята, че Путин все пак се нуждае от Тръмп и не би искал да го разочарова. На въпрос дали руският президент би могъл да направи дипломатическа отстъпка, за да даде на Тръмп възможност да представи резултат преди междинните избори, украинският президент отговори: "Да".

Американските представители обаче остават предпазливи относно възможността да бъдат съгласувани интересите на Москва и Киев преди зимата. Според Axios предишни опити за прекратяване на огъня или за ограничаване на ударите по енергийната инфраструктура не са дали резултат.

Американският екип се очаква да информира Тръмп за разговорите, след което консултациите с Украйна и европейските партньори да продължат.

Кремъл също не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна с американско участие. "Относно възобновяването на тристранния формат, чухте изявления от Киев вчера. Къшнър направи такива изявления. Ние също не изключваме възобновяването на този тристранен формат", заяви по-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Въпреки това, според него, "все още е преждевременно да се говори за мястото и точния срок".

Междувременно британският премиер Анди Бърнам разговаря днес с американския президент Доналд Тръмп. Двамата се съгласиха, че е необходимо да продължат усилията за постигане на прекратяване на огъня, което да сложи край на войната на Русия в Украйна, съобщи канцеларията на британския премиер, цитирана от Ройтерс.

"Премиерът потвърди подкрепата на Великобритания за Украйна и за водените напоследък от САЩ мирни преговори", заяви говорител на "Даунинг Стрийт".

dir.bg