Премиерът Румен Радев събра министри и депутатите на "Прогресивна България" на партийна среща в курорта Пампорово. Присъства цялата парламентарна група на управляващата партия, съобщи БНР.

В един от най-скъпите хотели в курорта са настанени всички областни управители от страната, координатори на партията и представители на правителството.

Срещата на властта е закрита за медиите.

Още на входната врата на хотела журналисти бяха върнати от НСО с обяснението, че срещата е закрита за журналисти, уточни още националното радио.

По неофициална информация темата на партийната сбирка е Бюджет 2027.

В петък финансовият министър Гълъб Донев обяви, че правителството планира бюджетът за догодина да бъде с дефицит до 3%, което да позволи на България бързо да се върне към рамките на Маастрихтските критерии.

Заявката си той направи по време на конференцията "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС" в София.

Сред мерките, които се предвиждат, са запазване на ръста на социалните разходи и повишаване на пенсиите според правилото в Кодекса за социалното осигуряване. Предвижда се и засилване на фискалния контрол, борбата със сивата икономика и измамите с ДДС.

Дир.бг