„Волов-Шумен 2007“ загуби гостуването си на „Лудогорец III” с 1:2 в мач от 7 кръг на североизточната Трета лига по футбол, игран на ст. „Гнездо на орли“ в разград.
За шуменци това е първо поражение този сезон. Отборът бе и без капитана си Алекс Наков.
Първото полувреме завърши при нулево равенство.
В 61-та минута на двубоя домакините откриха резултата. „Волов-Шумен 2007“ бързо се върна в мача. В 65-тата минута влезлият малко преди това на терена Румен Николов изравни – 1:1.
Десетина минути преди края на редовното време „Лудогорец III” стигна до втори гол и взе победата.
В сряда , 30 септември на шуменския клуб предстои гостуване на „Рилци“ в мач от турнира за АФЛ. В неделя, 4 октомври е мачът от турнира за купата на България срещу „Черноморец“ Бургас.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Децата на делиормана да те бият.... срам . Имах надежди но вече не....
Само Волов 2
А само когато бият ли ги подкрепяте???
Срааам....
Анонимен
Само ШУМЕН
Анонимен
Лудогорци пак със съдиите излизат