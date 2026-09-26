„Волов-Шумен 2007“ загуби гостуването си на „Лудогорец III” с 1:2 в мач от 7 кръг на североизточната Трета лига по футбол, игран на ст. „Гнездо на орли“ в разград.

За шуменци това е първо поражение този сезон. Отборът бе и без капитана си Алекс Наков.

Първото полувреме завърши при нулево равенство.

В 61-та минута на двубоя домакините откриха резултата. „Волов-Шумен 2007“ бързо се върна в мача. В 65-тата минута влезлият малко преди това на терена Румен Николов изравни – 1:1.

Десетина минути преди края на редовното време „Лудогорец III” стигна до втори гол и взе победата.

В сряда , 30 септември на шуменския клуб предстои гостуване на „Рилци“ в мач от турнира за АФЛ. В неделя, 4 октомври е мачът от турнира за купата на България срещу „Черноморец“ Бургас.

ШУМ.БГ