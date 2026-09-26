Вторият в генералното класиране на Формула 1 Джордж Ръсел оправда очакванията и спечели Гран при на Азербайджан, след като стартира от първа позиция.

Британският пилот на "Мерцедес" успя да задържи първото си място в хода на цялото състезание, макар то на два пъти да бе прекъсвано заради инциденти.

Другият голям герой на състезанието беше Макс Верстапен, след като нидерландецът спечели няколко позиции и финишира на второто място и дори притисна Ръсел за лидерската позиция в края. За Ръсел буквата "А" се оказва късметлийска през този сезон, тъй като той спечели състезанията още в Австралия и Австрия. Верстапен пък за четвърти път трябва да се задоволи с второ място.

Третото място отиде за съотборника на Верстапен в "Ред Бул" Исак Хаджар.

Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели от "Мерцедес" стартира от незавидната 16-та позиция с след грешка в квалификацията, но си проправи път напред и завърши пети ограничавайки щетите. Той се вкопчи между двамата пилоти на "Ферари", като Шарл Леклер финишира четвърти, а Люис Хамилтън шести.

Състезанието се оказа катастрофално за пилотите на "Макларън". Световният шампион Ландо Норис отпадна след катастрофа, в която нямаше вина, а Оскар Пиастри направи груба грешка и финишира на 14-та позиция.

Състезанието започна спокойно, като една от промените в челото бе, е Оскар Пиастри взе старта на Ландо Норис и излезе втори зад Ръсел. Верстапен пък започна впечатляващите си изпреварвания с такова срещу Хамилтън, за да излезе шести. С доброто си темпо в последствие той си проправи път до трето място.

Верстапен обаче беше под напрежение от съотборника си Исак Хаджар. Четвъртият в състезанието беше с по-бързо темпо и на няколко пъти пита отбора си дали може да задмине нидерландеца, но опитите му бяха неуспешни.

Ключов момент дойде в 31-ата обиколка след катастрофа на Алекс Албън, наложил жълт флаг. Безплатните боксове и рестартът доведе до още по-добро темпо на Верстапен и той ипревари Пиастри за второто място. В същото време обаче Франко Колапинто се вряза в съотборника си Пиер Гасли и Ландо Норис, изваждайки и тримата от състезанието.

Второто подновяване след жълт флаг мина без инциденти, а Антонели продължи да изпреварва пилотите, включително и Хамилтън за петото място.

Грешка на Пиастри под натиска на Хаджар пък го извади от точките и прати пилота на "Ред Бул" на подиума зад Верстапен и Ръсел.

Антонели продължава да е убедителен лидер в класирането с 302 точки. Втори е Ръсел с 236, а трети Хамилтън със 199. Следват Норис, Леклер и Верстапен.

Дир.бг