През нощта облачността ще бъде значителна. Превалявания от дъжд ще има главно в централните и западните райони, а в сутрешните часове и в крайните югоизточни. В Източна България ще духа до умерен вятър от север-североизток, докато в останалата част от страната ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието - до 17°, за София - около 11°.

Утре облачността над източните райони ще се задържи значителна. На места, главно в югоизточната част от страната, ще има валежи от дъжд. Над западните и централните райони облачността временно ще намалее и ще има слънчеви часове, но след обяд и там облачността ще се увеличи. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони - временно силен. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, за София - около 19°.

В планините ще преобладава облачно време. В района на Странджа ще има продължителни валежи и значителни по количество. В останалите планински масиви, главно в следобедните часове, ще превали слаб дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, значително по количество в крайния южен участък на крайбрежието. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 21°-23°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

НИМХ