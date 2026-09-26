Българският национален отбор по футбол започна по катастрофален начин участието си в турнира Лига на нациите и загуби с 1:2 от Люксембург у дома.

Отбор, който доскоро влизаше в категорията "футболни джуджета", днес дойде в Пловдив и победи България, като няма как да кажем, че това е било случайно или плод на някакъв късмет.

Така уж новото начало за родния национален тим се превърна в пореден исторически кошмар, защото Люксембург бе един от отборите, който сме срещали доста пъти, но никога досега не ни бе побеждавал.

17 срещи в едно 60-годишно съперничество, в които България имаше 14 победи и 3 ремита, а днес дойде тъжният миг на първото ни поражение.

Няма как да не отбележим притеснителната статистика, че в последните ни пет мача срещу този опонент имаме три ремита, едва една победа и от днес вече поражение. Статистика, която е напомняме срещу ... Люксембруг.

Такава е действителността, а тя не е никак позитивна за българския национален отбор, който някак трябва да се вдигне от този срам и тепърва да изиграе още три мача в следващите няколко дни.

Може би странно, но гостите започнаха по-активно срещата и още в началните 15 минути на два пъти сериозно застрашиха вратата ни.

Видя се, че България иска да разчита предимно на контраатаки чрез бързите и технични играчи в предни позиции, а именно това се оказа и рецептата за гол в 18-ата минута.

Спокойно може да кажем образцова атака, при която Лукас Петков обърка отбраната на Люксембург с неочакван диагонал към Здраво Димитров, той пусна хитър пас към Димитър Велковси, който от своя страна пусна остро центриране, превърнато в гол от Асен Чандъров.

За халфът на Ботев (Пловдив) това бе първа повиквателна в представителния ни мъжки тим, а той го ознаменува с гол след само 18 минути игра.

Попадението вдъхнови нашите, които имаха няколко опасни атаки. При една от тях Велковски имаше шанса да стреля от пряк свободен удар на границата на наказателното поле, но неточно. При друга от тях Емил Ценов стреля опасно, но вратарят спаси.

За съжаление в 37-ата минута гостите стигнаха до изравняване, което трябва да признаем с оглед показаното през 45-ата минута бе заслужено.

Опит за двойно подаване рикошира в крака на Кристиан Димтиров и буквално предостави топката на перфектната позиция за Леандро Барейро, като той не сбърка.

Може би без никаква изненада голмайстор се оказа най-скъпият футболист в двете селекции - оценяваният на 18 милиона евро халф Барейро, който играе за португалския колос Бенфика.

Напълно резонно 1:1 след едно полувреме футбол в Пловдив.

България имаше своя шанс да поведе отново в резултата в 57-ата минута, когато първо гостите за малко не си отбелязаха автогол, а от последвалия корнер Емил Ценов стреля опасно с глава, но сантиметри го разделиха от целта.

За съжаление някъде с този момент се изчерпаха повечето позитиви, които може да кажем за нашето представяне тази вечер.

В 66-ата минута Люксембург осъществи пълен обрат, а попадението вкара Венсан Тил след корнер.

При корнера родният страж Даниел Наумов увисна и топката отиде в останалия непокрит Тил, който с хубав диагонален шут се разписа.

След гола видяхме минути, в които на терена изглеждаше по-вероятно да падне трето попадение за гостите, отколкото ние да изравним, но за щастие поне третият гол във вратата ни се размина.

Трябва да отчетем, че след 80-ата минута България вдигна темпото и натисна своя опонент, но създаде твърде малко в предни позиции, че да изравни.

Удар на Минчев, шанс през Станислав Иванов, няколко централния, но общо взето незадоволително като за домакинство срещу Люксембург.

Така България загуби този двубой с 1:2 и записа пореден срамен резултат в своята футболна история.

Дир.бг