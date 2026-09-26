Световна титла за Хелин Хасан, бронзови медали за Ана Пинтева, Никол Мартинова и Габриел Чергански – това е равносметката за националите от Шумен и „Шуменска крепост“ на Световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки в Йезоло, Италия.

След европейската си титла през миналата година от Йезоло, и среброто си от световното преди две години в Будапеща, Хелин Хасан стъпи на световния връх.

Шуменката е шампионка в категория до 52 кг при девойките старша възраст в стил К1.

Хелин Хасан стигна до златото след убедителни победи срещу състезателки от Гърция, Турция, Италия, а на финала победи силната Линда Преданоцу от Словакия.

При дебюта си на Световното първенство Ана Пинтева спечели медал. Тя е с бронзово отличие в категория до 52 кг при девойките младша възраст в стил К1.

Другата дебютантка Габриела Василева, която се състезава в стил “лоу кик” в категория до 52 кг при девойките старша възраст не успя да влезе в зоната на медалите. Опит не достигна на шуменското момиче и тя отпадна на осминафинал.

В една от най-многобройните категории - до 63.5 кг при юноши старша възраст в К1 Габриел Чергански е бронзов медалист. След победи на осминафинал над състезател от Италия и на четвъртфинал над представител на Англия, Чергански се изправи на полуфинал срещу казахстанец. В много равностойна и оспорвана среща съдиите решиха победител да е състезателя от Казахстан.

Бронзов медал спечели и Никол Мартинова в категория до 48 кг при девойките младша възраст също в К1.

Галин Методиев и Димитър Стоянов бяха треньорите, които помагаха на шуменци край ринга. Зад успехите стои името и на Християн Тотев и всички момчета и момичета от клуб „Шуменска крепост“.

На Световното в Йезоло шампион има и град Нови пазар. 7-годишният Калоян Ламбев е златен медалист в категория до 21 кг, стил пойнтфайт.

На първенството на света по кикбокс в Италия тази година участваха състезатели от над 70 страни.

В крайното отборно класиране България е на 5 място със 75 медала - 18 златни, 17 сребърни и 40 бронзови.

ШУМ.БГ