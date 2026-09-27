Карлос Алкарас донесе важна и много драматична победа за Европа в своя мач на сингъл на демонстративния отборен турнир Купа "Лейвър" в Лондон.

В мача на турнира испанецът спечели срещу Тейлър Фриц от отбора на Света с 6:3, 4:6, 13:11 след финален дълъг тайбрек, който взриви трибуните в "O2 Arena".

Мачът логично стигна до решителна трета част, тъй като беше много равностоен и качествен от двамата играчи. В тайбрека Алкарас направи две двойни грешки и съперникът му стигна до два мачбола, но испанецът показа обичайния за себе си характер, за да измъкне победата с 13:11 точки. На свой ред той също изпусна два мачбола.

Взе реванш за загубата си от Фриц на Купа "Лейвър" през миналата година, а победата сега означава, че Европа изравнява общия резултат срещу отбора на Света - 5:5.

Дир.бг