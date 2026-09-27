Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров направи интересен коментар след първата загуба на играчите ни от Люксембург в исторически план. Нашите отстъпиха с 1:2 в Пловдив на старта на Лигата на нациите.

Димитров заяви, че играчите ни сякаш са се уплашили, след като поведоха в резултата, но и призова да не се правят трагедии от един мач, което било присъщо за българския фен.

"След първия гол, който беше прекрасна атака, без да давам такива указания се дръпнахме назад и явно психологически се уплашихме, че може да спечелим мача, вместо да търсим втори гол и да довършим противника. Дадохме инициативата и това не се случва за първи път преди мен и откакто аз съм тук. Това не е окей.

За първия гол доста поработихме, но и отбора на Люксембург го изработи добре и с класа. Трябва да работим в завършващата класа. Не мисля, че Люксембург ни надигра и направи повече ситуации, но ние пред гола имаме проблеми.

Задължителна победа срещу Естония трябва да търсим.

Ние не изпълним ли целите си няма нужда от виковете "оставка", няма нужда някой да ме гони, аз сам ще си тръгна. Трябва да се вдигнат играчите, това е. В България правим трагедии и се вдигаме от небесата от една победа. В живота има и по-важни неща от една победа или загуба. Да, боли ни, но се надявам да победим в следващия мач.

Дир.бг