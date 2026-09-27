Отборът на „Шумен“ загуби с 29:30 гостуването си на „Чардафон“ Габрово в 1 кръг на първенството по хандбал в А група при мъжете.

Шуменският, тим, който започва с променен състав в сравнение с миналия сезон, загуби в последната минута на мача. При 29:29 домакините отбелязаха, а ответната атака на „Шумен“ завърши с точно попадение на Джошкун Якубов, но гол не бе зачетен, защото сирената за край на мача според реферите е била преди гола на шуменци.

Срещата в габрово бе равностойна и оспорвана. Шуменският състав имаше крехка преднина през първата част, която в края на полувремето бе отнета и след 30 минути игра „Чардафон“ поведе в 15:14.

В началото на второто полувреме домакините поведоха с 16;14. „Шумен“ бързо изравни и до края на мача играта бе гол за гол. 40 секунди преди финала „Чардафон“ отбеляза и взе победата с 30;29.

В следващия кръг „Шумен“ приема „Спартак“ Варна» В този тим отидоха част от играчите на „Шумен“ от миналия сезон. „Спартак“ се наложи в 1 кръг у дома над шампиона „Локомотив“ Горна Оряховица с 26:25.

Двубоят между „Шумен“ и „Спартак“ е на 3 октомври от 10,00 часа в зала „Арена Шумен“.

ШУМ.БГ