Световният №2 Александър Зверев осигури крайния успех на отбора на Европа срещу състава на Света в деветото издание на отборния турнир по тенис "Лейвър Къп" в Лондон. Германецът се наложи със 7:6(3), 6:3 над американеца Лърнър Тиен и донесе решителните точки за победата с 13:5 в "О2 Арина" в Лондон.

Зверев, който през този сезон спечели първите си две титли от турнирите от Големия шлем - на "Ролан Гарос" и US Open, за четвърти път беше част от състава на Европа, който триумфира в"Лейвър Къп". Преди това германецът е печелил трофея през 2018, 2019 и 2021 година. Предвождан от капитана Яник Ноа, отборът на Европа се нуждаеше от две победи в последния ден, за да си върне трофея след загубата от Света в Сан Франциско през 2025 г.

Форматът на "Лейвър Къп" предвижда победите в петък да носят по една точка, в събота - по две, а в неделя - по три. За краен победител се обявява първият отбор, достигнал 13 точки.

В първия мач в неделя Флавио Коболи от Италия и чехът Якуб Меншик победиха с 7:5, 6:3 представителите на отбора на Света Тейлър Фриц и Алекс де Минор. Успехът донесе три точки на Европа и увеличи преднината на тима до 10:5, оставяйки го само на една победа от титлата. След това на корта излезе Зверев, който не остави съмнение в превъзходството си срещу Тиен. Германецът спечели първия сет в тайбрек със 7:3, а във втория надделя с 6:3, с което сложи край на надпреварата.

Така Европа спечели Laver Cup за рекорден шести път в историята на турнира.

Това беше четвъртият триумф на Зверев в турнира. Той вече беше печелил трофея с Европа в Чикаго през 2018-а, Женева през 2019-а и Бостън през 2021-а

Сред зрителите в лондонската "О2 Арена" беше и Роджър Федерер - съосновател на Laver Cup. Швейцарската тенис легенда гледа последния ден редом до холивудската звезда Леонардо ди Каприо.

Род Лейвър, чието име носи турнира, също присъстваше.

Дир.бг