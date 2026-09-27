Разследването на опита за отравяне на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, сина му Христо и производствения директор в "ЕМКО" е прекратено, съобщи самият Гебрев в предаването "120 минути" по bTV.

По думите му постановлението е от 20 август тази година. Като мотив за прекратяването Гебрев посочи обстоятелството, че обвинените извършители не са открити.

През 2020 г. Софийската градска прокуратура повдигна задочни обвинения на трима руски граждани - Сергей Викторович Павлов, Сергей Вячеславович Федотов и Георги Горшков. За тях бяха издадени европейски заповеди за арест и бяха обявени за международно издирване.

"На 20 август тази година госпожа Маданска прекратява доказано терористичния акт срещу мен, сина ми и моя производствен директор", заяви Гебрев. По думите му посоченият мотив е, че извършителите не могат да бъдат открити.

"Може да си представите за какво става въпрос и то с какъв мотив - той просто е смешен. Че извършителите ги няма и няма смисъл", коментира бизнесменът.

Той припомни, че след покушението през 2015 г. е разчитал българските институции да стигнат докрай в разследването. "Надеждата последна умира. Но с този си акт наблюдаващият прокурор убива надеждата", заяви Гебрев.

През 2020 г. прокуратурата обяви, че трима руски граждани са обвинени за опита за убийство на Гебрев, сина му Христо и директора "Производствена дейност" в "ЕМКО".

Според тогавашната официална информация опитът за убийство е извършен в периода между 28 април и 4 май 2015 г. чрез интоксикация с неидентифицирано вещество с фосфороорганичен характер. Разследващите установяват още, че обвиняемите са използвали различни самоличности при пътуванията си извън Русия.

Прокуратурата разпространи и записи от охранителна камера в подземен паркинг, използван от дружеството. Според държавното обвинение на тях се вижда маскиран мъж, който се движи между автомобилите на компанията.

Гебрев отправи остри критики към начина, по който българските институции са работили по случая през годините. "Самата прокуратура признава. И самата прокуратура казва. А след това самата прокуратура го прекратява", заяви той.

Според него разследващите полицаи са извършили необходимата работа, но проблемът е в начина, по който впоследствие е приключено производството. "Какъв е смисълът да работят десетки хора, да не казвам стотици, и накрая прокуратурата с лека ръка да прекратява?", попита Гебрев.

Оръжейният бизнесмен разказа и за момента, в който животът му е бил в опасност през 2015 г. По думите му лекарите са успели да го спасят благодарение на професионалния си опит, въпреки че тогава не са знаели какво точно е веществото, довело до отравянето.

"Със сигурност това са лекарите на базата на натрупан опит. Без те да знаят де факто с какво е извършено покушението и без да имат съответния антидот", каза той.

През 2020 г. прокуратурата посочи, че диагнозата на тримата пострадали най-общо може да бъде определена като остра интоксикация с фосфороорганични съединения.

Случаят с отравянето е част от поредица тежки инциденти около оръжейния бизнес на Гебрев през последните 15 години.

През ноември 2011 г. взрив унищожава хиляди боеприпаси в склад на "ЕМКО" край севлиевското село Ловнидол. Години по-късно този случай е включен в общо разследване заедно с други експлозии във военни обекти.

През пролетта на 2015 г. има два взрива във ВМЗ-Сопот край Иганово, а само седмици по-късно са отровени Гебрев, синът му и директорът в предприятието.

Следват инциденти в база на "ЕМКО" край Карнобат през 2022 и 2023 г., а през 2026 г. - пожар и взривове в завод на компанията край Белица и пожар и взрив в складова база край Горни Върпища. При последните два случая няма жертви, а причините се разследват.

Според Гебрев вътрешният анализ на компанията за последните два инцидента изключва човешка грешка. "Изводът е ясен и точен. Той беше казан - не е човешка грешка", заяви той.

Бизнесменът подчерта обаче, че установяването на конкретната причина е работа на прокуратурата, МВР, ДАНС и останалите компетентни институции. Гебрев постави въпроса и дали отделните инциденти през последните 15 години се разглеждат достатъчно комплексно от българските власти. Според него без изясняване на причините и евентуалните зависимости зад подобни действия рискът те да се повторят остава.

Дир.бг