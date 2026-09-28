Германецът Маркус Гиздол ще бъде новият треньор на ЦСКА, наследявайки на поста Христо Янев, който напусна след спечелената Суперкупа на България.

В последните седмици Даниел Моралес изпълняваше временно длъжността, а сега 57-годишният бивш наставник на елитните Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн ще се заеме за работа, след като вече се е запознал със ситуацията в клуба и се е съгласил да подпише договор.

Tой е първият германец, който става наставник на ЦСКА и общо осемнадесетият чужденец, който ще води ЦСКА.

През годините столичани са имали треньори от СССР, Северна Македония, Италия, Сърбия, Румъния, Англия, Бразилия, Босна и Херцеговина, Хърватия, но не и от Германия. За последно той е работил в Кайзериспор в Турция, където бива сменен от сънародника си Томас Райс, който за кратко бе начело на Лудогорец.

Освен в Бундеслигата, където е водил споменатите вече три тима в над 200 мача, Гиздол има престои и в Локомотив (Москва) и Самсунспор.

Във визитката му има и период като асистент първоначално на Ралф Рангник, а после и на Хууб Стевенс в Шалке 04 през 2011-а, а именно след това той тръгва успешно по пътя на старши треньор. Води Хофенхайм от 2013-а до 2015-а, Хамбургер от 2016-а до 2018-а, Кьолн от 2019-а до 2021-а, като и в трите случая стабилизира представянето на отборите и ги спасява от изпадане от елита.

Очаква се ЦСКА да го представи официално до часове и той да дебютира при гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица, което предстои на 11 октомври - след паузата за мачовете на националните отбори.

Дир.бг