Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за акцизите и данъчните складове с предложение за забрана на държането на домашна ракия от лица извън домакинството на производителя. Според текстовете съхранението на напитката в жилища, офиси, търговски или производствени обекти ще се наказва с минимална глоба от 1000 евро при първо нарушение.

Законодателната инициатива предизвика остри реакции от страна на опозиционни политически сили, които видяха риск от проверки в частни имоти и липсата на предварителна финансова обосновка.

Предложеният нормативен текст регламентира, че алкохолните напитки от регистрираните специализирани малки обекти за дестилиране могат да се държат единствено от вписания в акцизния данъчен документ получател или от членове на неговото семейство. Проектът въвежда изрична забрана за внасянето, складирането и продажбата на тази продукция в ресторанти, магазини, офиси и други стопански помещения. При установяване на напитка без съответния документ нарушителите ще дължат санкция в двоен размер на акциза, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно констатирано несъответствие минималната глоба става 2000 евро.

Действащото законодателство позволява изваряването на ракия за лична употреба само от собствени плодове в регистрирани казани с обща вместимост до 1000 литра. Законовият таван за едно семейство е до 30 литра чист алкохол годишно, като за това количество се прилага намалена акцизна ставка от 550 лева за хектолитър вместо стандартните 1100 лева. Самите казани подлежат на задължителна регистрация и отчетност на произхода, а домашното производство извън регламентираните обекти остава извън закона.

Публикуваните текстове станаха повод за коментари от представители на парламентарната опозиция. Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи предложението като необоснована мярка срещу гражданите и подчерта, че тя на практика забранява подаръците на домашен алкохол между близки хора. Съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов предупреди, че новите текстове създават условия за прекомерни митнически проверки в частни домове, като допълни, че в мотивите на министерството липсват разчети за ефекта върху държавния бюджет.

Дир.бг