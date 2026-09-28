Простреляна сърна е намерена в багажник на лек автомобил Сузуки Джими, в който били двама мъже, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Колата е собственост на 54-годишен мъж от село Пет могили, който бил зад волана. В автомобила пътувал и 43-годишен мъж от селото. Те били спрени за проверка около 11,00 часа на 27 септември от екип на РУ - Каолиново в село Каравелово.

В хода на проверката в багажника на автомобила е намерена простреляна сърна. Била с огнестрелна рана в предна лява плешка. При извършения оглед в колата не е намерено огнестрелно оръжие.

Пред полицаите мъжете заявили, че са намерили сърната вече простреляна в нивите между Каравелово и Красен дол. По думите им те разхождали кучетата си, които ги насочили към мястото, където било животното.

Трупът на сърната е иззет за аутопсия. За извършено престъпление по чл 237 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ