36-годишен неправоспособен водач е установен да управлява нерегистриран лек автомобил, след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.



Малко след 23,00 часа снощи септември екип на сектор „Пътна полиция“ спрял за проверка на ул. „Херсон“ в Шумен лек автомобил Фолксваген. Зад волана бил 36-годишен мъж от село Друмево, който не представил свидетелство за управление. При проверката било установено, че той не притежава шофьорска книжка.



Мъжът лъхал на алкохол. При тестване с дрегер уредът отчел 1,77 промила алкохол в издишания въздух. Водачът дал кръвна проба за химичен анализ.



Полицаите установили още, че автомобилът, чиято собственост не е установена, не е регистриран по надлежния ред и е с монтирани регистрационни табели, предназначени за друг автомобил.



36-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство.

ШУМ.БГ