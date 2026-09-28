Във връзка с разширяване на производствените екипи и създаване на нова смяна, TESY търси хора с опит и умения в заваряване.

Компанията предлага:

🔹 Дългосрочна и сигурна заетост

🔹 Атрактивно възнаграждение над средното за региона

🔹 Работа в стабилна и развиваща се компания

🔹 Възможности за обучение и професионално развитие

🔹 Коректни условия и подкрепа от екипа

⚙️ АКО ЗНАЕШ КАК СЕ ПРАВИ, В TESY ЩЕ ГО ОЦЕНИМ.

🎥 Виж видеото и научи повече за работата в TESY

@lifeattesy 🔥 ИМАШ УМЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ – В TESY ИМАТ МЯСТО ЗА ТЕБ! --- Кандидатите могат да изпратят актуална автобиография на karieri@tesy.com или да посетят адрес: бул. Мадара 48 за да попълнят Формуляр за кандидастване. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Повече информация може да бъде получена на телефон: 054/859 129 ♬ оригинален звук - Life at TESY

TESY търси теб! Ако имаш уменията — направи следващата крачка!

Кандидатите могат да изпратят актуална автобиография на karieri@tesy.com или да посетят адрес: бул. Мадара 48 за да попълнят Формуляр за кандидастване.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Повече информация може да бъде получена на телефон: 054/859 129

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