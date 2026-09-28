Във връзка с разширяване на производствените екипи и създаване на нова смяна, TESY търси хора с опит и умения в заваряване.
Компанията предлага:
🔹 Дългосрочна и сигурна заетост
🔹 Атрактивно възнаграждение над средното за региона
🔹 Работа в стабилна и развиваща се компания
🔹 Възможности за обучение и професионално развитие
🔹 Коректни условия и подкрепа от екипа
⚙️ АКО ЗНАЕШ КАК СЕ ПРАВИ, В TESY ЩЕ ГО ОЦЕНИМ.
🎥 Виж видеото и научи повече за работата в TESY
@lifeattesy
🔥 ИМАШ УМЕНИЯ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ – В TESY ИМАТ МЯСТО ЗА ТЕБ! --- Кандидатите могат да изпратят актуална автобиография на karieri@tesy.com или да посетят адрес: бул. Мадара 48 за да попълнят Формуляр за кандидастване. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Повече информация може да бъде получена на телефон: 054/859 129♬ оригинален звук - Life at TESY
TESY търси теб! Ако имаш уменията — направи следващата крачка!
Кандидатите могат да изпратят актуална автобиография на karieri@tesy.com или да посетят адрес: бул. Мадара 48 за да попълнят Формуляр за кандидастване.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Повече информация може да бъде получена на телефон: 054/859 129
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