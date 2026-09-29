Намиращият се в сериозна криза национален отбор на Италия по футбол изигра един от най-силните си мачове през последните години, макар и в спорния по значимост турнир Лига на нациите.

"Скуадра Адзура" на новия-стар наставник Роберто Манчини се представи великолепно при гостуването си на Турция в Бурса и спечели с 4:1 в Дивизия "А".

Гостите изиграха фантастично първо полувреме, в което поведоха с 3:0 и вкараха два много красиви гола чрез многоходови комбинации. През второто довършиха съперника и така взеха първи точки в турнира след загубата с 0:2 от Белгия на старта. Турция пък записа второ поредно домакинско поражение след това от Франция.

През първата част под проливния дъжд Италия разкъса съперника. Първо Алесандро Бастони вкара след изпълнение на ъглов удар в деветата минута. След това в 22-ата невероятна атака завърши с удар на Майкъл Кайоде, при който Алтай Байъндър спаси, но Давиде Фратези направи добавка.

В 27-ата минута Италия повтори упражнението, като отново Кайоде се оказа сам срещу вратаря, но този път успя да завърши впечатляващата атака за 3:0.

Турция върна един гол в 47-ата минута чрез Баръш Йълмаз, който се възползва от лошо излизане на Джанлуиджи Донарума. Вратарска грешка обаче имаше и на другия край на игрището малко след това. Лош пас на Байъндър позволи на Сандро Тонали да стреля в гредата, а Пио Еспозито направи добавка за 4:1. За нападателя на Интер това беше шести гол в 11 мача с националната фланелка. На терена беше и един от неговите братя - Себастиано Еспозито.

Другите резултати:

Дивизия "А":

Белгия - Франция 0:1

Дивизия "B":

Грузия - Украйна 0:0

Северна Ирландия - Унгария 0:0

Румъния - Босна и Херцеговина 2:4

Швеция - Полша 3:1

Дивизия "C":

Армения - Черна гора 2:3

Латвия - Кипър 0:0

Дир.бг