Когато законодателната дейност се ръководи от популизъм и илюзията за „лесни решения“, крайният резултат почти винаги е противоположен на заявените намерения. Един от най-ярките и тревожни примери за това е секторът на хазартните игри. Под претекст за защита на уязвимите групи и превенция на зависимостите, крайните забрани и зле дефинираните рестрикции постигат само едно: изтласкват милиони потребители право в ръцете на сивия сектор и офшорните оператори, лишавайки държавите от милиарди евро приходи, а обществото – от реална защита.

Европейският шок: 91,6 милиарда евро в сенчестия сектор

Мащабът на проблема отдавна надхвърля рамките на отделни държави и се превръща в системен европейски колапс. Данните от мащабния 48-страничен доклад на Gaming Compliance International (GCI) за Campaign for Fairer Gambling (CFG) (септември 2026 г.) показват шокиращи реалности за европейския пазар (ЕС-27):

72% от пазара е нерегулиран: Общият брутен приход (GGR) от онлайн хазарт в ЕС възлиза на 128,0 млрд. евро, като колосалните 91,6 млрд. евро (72%) се генерират от нерегулирани оператори. За сравнение, легалният пазар държи едва 36,5 млрд. евро.

Експлозивен ръст от +74%: Само между 2023 г. и 2025 г. нерегулираният пазар в ЕС се е увеличил със 74% — от 52,6 млрд. евро до 91,6 млрд. евро.

Данъчна дупка от 22 млрд. евро: Пропуснатите данъчни постъпления за европейските хазни в резултат на сивия сектор се оценяват на 22,0 млрд. евро годишно (при средна данъчна ставка в ЕС от 24%).

Източна Европа – епицентър на сивия пазар: Докато Западна Европа държи най-голям пазарен дял по обем (36,9 млрд. евро), Източна Европа е начело по дял на нерегулирания сектор с рекордните 81% (30,7 млрд. евро). В онлайн казино сектора нерегулираните играчи владеят 75%, а при спортните залози – 59% от целия оборот.

Заблудата на цензурата: 91% от съдържанието вече рекламира черния пазар

Най-критичният извод от доклада на GCI е числото 91%:

91% от хазартното съдържание, до което достигат потребителите в ЕС, промотира именно нерегулирания сектор.

Забраните за реклама в традиционните медии не намаляват излагането на аудиторията на хазарт, а пренасочват трафика:

Мащабен обхват: Съдържанието, свързано с онлайн хазарт, достига до 121 милиона европейци, от които 88 милиона са пряко достигнати от нерегулирани оператори. Армия от посредници: Над 17 501 афилиейт партньори и над 6 238 нерегулирани оператори активно таргетират потребителите в ЕС чрез социални мрежи, инфлуенсъри, стрийминг платформи (напр. Kick), приложения и скрит маркетинг (cloaked ads). Превземане на пиратското съдържание: По време на Световното първенство по футбол 2026 г. цели 95% от пиратските онлайн излъчвания в Европа са показвали реклами на нелицензирани хазартни оператори (при общо 17,8 млрд. гледания на нелегални стриймове).

Битката вече се води много преди потребителят да отвори даден уебсайт – тя е в цялата дигитална екосистема. Когато легалните брандове са изтрити от регулациите, сенчестите структури заемат тяхното място без никакви скрупули.

Италианският експеримент: 7 години пълна забрана и катастрофален провал

Ако европейската статистика илюстрира мащаба, то Италия е примерът за това как се стига до него. През 2018 г. Рим прие декрета Decreto Dignità (Закон № 96/2018), с който от 1 януари 2019 г. наложи пълна забрана за реклама и спонсорство на всякакви хазартни игри.

Още тогава Бюджетната служба на италианския парламент (Servizio Bilancio, 19.07.2018 г.) изрично предупреди:

„Рекламата и спонсорството са единственият начин легалните оператори да станат разпознаваеми за играчите и да се разграничат от нелегалните оператори.“

Седем години по-късно данните на италианските институции показват пълен крах:

Черен пазар за близо 30 млрд. евро: Изследване на университета LUISS и Prisma оценява нелегалния хазартен пазар в Италия на 29,8 млрд. евро, като 85% (25,4 млрд. евро) е онлайн.

Минимален ефект върху защитата: Обсерваторията Nexus Data Room отчита, че само за първото тримесечие на 2026 г. над 4,5 млн. италианци са посетили нелицензирани платформи (над 13 млн. сесии). Каналът за контакт се премести от телевизията към Facebook, TikTok и Instagram, залети от агресивни реклами на сайтове от черния списък.

Блокирането не работи: Италианската митническа и монополна агенция (ADM) отчита ежегоден ръст на спрените сайтове: 492 (2023 г.), 721 (2024 г.), 1 038 (2025 г.) и над 12 000 блокирани сайта от 2019 г. насам. ADM сама признава, че това единствено показва преминаването на сивия сектор към все по-гъвкави дигитални канали.

Удар по спорта: Италианската футболна федерация (FIGC) определи забраната като „до голяма степен неефективна“ срещу пристрастяването и нелегалните залози, но довела до над 1 млрд. евро преки загуби за професионалния футбол.

Днес италианският регулатор AGCOM и ресорните министерства търсят изход от пазарната асиметрия и готвят законодателство за частично връщане на спортното спонсорство и въвеждане на режим за „отговорни търговски съобщения“.

Българският урок: Защо повтаряме доказано провалени мерки?

На фона на общоевропейския дял от 81% нерегулиран пазар в Източна Европа и краха на италианския модел, опитите в България за механично налагане на тотални забрани изглеждат като доброволно скачане в същия капан:

Разрушаване на разпознаваемостта: Когато легалният оператор няма право да покаже лиценза, бранда и правилата си за отговорна игра, потребителят губи ориентация и не може да отличи безопасния от опасния сайт. Нулева защита за уязвимите: Нерегулираните платформи не спазват националните регистри на уязвимите лица, нямат верификация за пълнолетие и не гарантират изплащане на печалби. Финансов шок за спорта и медиите: Лишаването на медийния и спортния сектор от прозрачни спонсорски договори само засилва сивата икономика, без да намали присъствието на хазартни съобщения в социалните мрежи.

Решението: Устойчива регулация вместо популистки забрани

Водещите европейски икономики отдавна доказаха, че пътят не е забраната, а стриктният контрол:

Германия: Прилага ясни часови пояси и ограничения на съдържанието чрез Държавния договор за хазарта (2021 г.). Испания: След ревизия на Кралски указ 958/2020 регламентира точни слотове за излъчване. Ирландия: Залага на часови ограничения и предварително съгласие (opt-in) от потребителите за дигитален маркетинг чрез Gambling Regulation Act 2024. Нидерландия: Изисква насочена реклама с възрастови филтри, гарантиращи, че младежите не се излагат на хазартно съдържание.

Хазартното търсене не изчезва със забрани върху рекламните пана или националните медии. То просто се пренасочва.

С 91,6 милиарда евро нерегулиран пазар в ЕС и 91% присъствие на нелегални оператори в онлайн пространството, урокът е кристално ясен: всяка крайна рестрикция срещу белия бизнес е безплатен подарък за черния пазар. България трябва да спре да повтаря чужди грешки и да заложи на строг надзор, цифрова грамотност и запазване на легалния канал за комуникация между държава, оператори и общество.

Източник на материала: Novini.bg