Милан постигна разгромна победа с 4:0 при гостуването си на РБ Залцбург в мач от втория кръг на Лига Европа.
Това бе първа победа на "росонерите" в турнира, след като на старта допуснаха тежка домакинска загуба от Бенфика.
Тимът на Рубен Аморим доминираше мача, а в големия герой се превърна младия 19-годишен италианец Алфаджо Сисе , който реализира хеттрик. Четвъртото попадение бе дело на появилия се от пейката Гонсало Рамош.
Залцбург остава с три точки в своя актив, спечелени при гостуването си на българския шампион Левски.
В друг интересен мач от турнира Лион победи Кристъл Палас у дома с 3:2.
Корентен Толисо и Ернест Нуама вкараха голове за "хлапетата" за аванс от 2:0 преди почивката. След нея Йереми Пино върна гол, но в 76-ата минута Павел Шулц направи резултата 3:1. В 81-ата Дайчи Камада отбеляза за лондонските "орли", но те не стигнаха до изравнителен гол до края.
Палас има три точки, спечелени след 4:0 над Лех Познан на старта, а Лион е с втори пореден успех след 2:1 над Андерлехт.
Другите резултати в Лига Европа:
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Апоел Беер Шева (Израел) 2:1
Целие (Словения) - Омония (Кипър) 0:3
Лех Познан (Полша) - Байер Леверкузен (Германия) 0:4
Спарта Прага (Чехия) - Лилстрьом (Норвегия) 1:1
Унион СЖ (Белгия) - Реал Сосиедад (Испания) 1:1
Торензе (Португалия) - Съндърланд (Англия) 1:2
Дир.бг
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