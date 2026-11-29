Въведената забрана за движение на леки автомобили по пътя между Шумен и Силистра и Нови пазар - Никола Козлево е отменена, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Пътните участъци са почистени и движението на всички леки автомобили е възстановено и се осъществява при зимни условия.

Остават в сила ограниченията за движение на товарни автомобили над 12 тона по пътищата I-2 и I-7.

До тази сутрин от пътищата в Шуменско са евакуирани 10 души. Към момента няма данни за населени места без електрозахранване.

От полицията отново напомнят на водачите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да шофират внимателно.

ШУМ.БГ