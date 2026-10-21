Само един кандидат е подал документи за участие в конкурса за директор на БКС - това е Юлиян Марков, който е настоящият временен шеф на общинското предприятие.
Процедурата бе обявена на 20 август, а два месеца по-късно от Общината обявиха кой е допуснат до участие в нея. И това е Юлиян Марков. Няма недопуснати до следващия етап други кандидати.
Конкурсът е в три етапа: допускане по документи, разработка на Програма за развитието на предприятието за период от три години, защита на разработката и събеседване с кандидатите.
На 6 ноември от 09,00 часа Марков ще защитава програмата си за развитие на БКС пред комисия.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
"Слушам сега, че ще повишават заплатите на учителите. А каква е ефективността от преподаването?..."
То е видно, че "ефективността от преподаването" им е под всякаква критика.
Анонимен
Е той конкурса за Марков направен, как да има други кандидати
Анонимен
Закривай циркааа.
Анонимен
Другите кандидати бяха тихо изгонени от залата.
Анонимен
Най "подходящият", човека, който хабер няма от строителство. Кмете стига с тия приятелски назначения!
Анонимен
Юлиян Марков е подходящ кандидат,успех
Анонимен
Поредния пенсионер, без образование, без квалификация и без опит....Само със зелени чорапи не става, и акъл трябва....
анониман
То в Шумен само по един кандидат-надбягване с един кон!
И за директор на инспекция по труда кандидата е един,но той и спечели....