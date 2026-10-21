Само един кандидат е подал документи за участие в конкурса за директор на БКС - това е Юлиян Марков, който е настоящият временен шеф на общинското предприятие.

Процедурата бе обявена на 20 август, а два месеца по-късно от Общината обявиха кой е допуснат до участие в нея. И това е Юлиян Марков. Няма недопуснати до следващия етап други кандидати.

Конкурсът е в три етапа: допускане по документи, разработка на Програма за развитието на предприятието за период от три години, защита на разработката и събеседване с кандидатите.

На 6 ноември от 09,00 часа Марков ще защитава програмата си за развитие на БКС пред комисия.

ШУМ.БГ