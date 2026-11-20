Юлиян Марков е назначен за директор на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС). Заповедта на кмета Христо Христов е от 9 ноември. Назначението е след спечелен конкурс за заемане на длъжността, проведен на 6 ноември 2026 година, съобщиха от пресцентъра на общината.

Юлиян Марков бе единственият кандидат за директор в обявената процедура.

Той изпълнява длъжността директор на БКС от 1 януари 2026 година, когато беше временно назначен до провеждането на конкурс. Преди това, от 15 август 2025 година, бе заместник-директор на Общинското предприятие „Чистота“.

Марков притежава магистърска степен по „Финансов мениджмънт“ от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов, инженерна квалификация по радиоелектроника и радиолокация и научна степен „доктор на науките“ в областта на националната сигурност.

ШУМ.БГ