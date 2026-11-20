Юлиян Марков е назначен за директор на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС). Заповедта на кмета Христо Христов е от 9 ноември. Назначението е след спечелен конкурс за заемане на длъжността, проведен на 6 ноември 2026 година, съобщиха от пресцентъра на общината.
Юлиян Марков бе единственият кандидат за директор в обявената процедура.
Той изпълнява длъжността директор на БКС от 1 януари 2026 година, когато беше временно назначен до провеждането на конкурс. Преди това, от 15 август 2025 година, бе заместник-директор на Общинското предприятие „Чистота“.
Марков притежава магистърска степен по „Финансов мениджмънт“ от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов, инженерна квалификация по радиоелектроника и радиолокация и научна степен „доктор на науките“ в областта на националната сигурност.
ШУМ.БГ
Коментари
Fanetti Mazakura
Ужас! Тоя галфон щяха да го ошамарят циганите в Чистотата и то с пълно основание.
Анонимен
Кмете, кмете, ако знаеше какви ги дроби това твое приятелче, цялото БКС е писнало от него
Анонимен
Пак комунистически назначения. Кмете не ти ли омръзна, твоите кадри да те дънят. Директора на ОЖИ, Директора на Гробищен парк, Зам. кметове и др. Имаме чувството, че зелените чорапи, много те бъркат.
Анонимен
Защо мисля,този мой набор 56година е бивш зелен чорап-пенсипнер,за нищо не става,кмете толкова младежи и девойки има.
Анонимен
Друго си е вече. Издържа конкурс. Голяма конкуренция е имало.