Община Шумен обяви конкурс за директор на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС).

Това става осем месеца, след като на поста като временен шеф бе назначен Юлиян Марков и почти година от обединяването на предприятията „Чистота“, „Паркове и обредна дейност“ и „Строителство и благоустройство“ в БКС.

В обявата за конкурса е посочено, че минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността, е кандидатът да има висше образование, степен „магистър“, в широк спектър от професионални области и направления – от педагогически и хуманитарни науки до сигурност и отбрана.

Изисква се минимум 5 г. управленски опит и минимум 10 г. общ трудов стаж.

Предимство са компютърни умения, в т.ч. за работа с електронни платформи (деловодна, ЕРП системи, електронни регистри и др.), електронен подпис, MS Office, и Internet.

Конкурсната процедура е в три етапа: допускане по документи, разработка на Програма за развитието на предприятието за период от три години, защита на разработката и събеседване с кандидатите.

Заявленията за участие в конкурса за директор на БКС – Шумен се подават в срок до един месец от датата на публикуване на обявлението на сайта на Общината - 20 август.

ШУМ.БГ