Община Шумен обяви конкурс за директор на Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС).
Това става осем месеца, след като на поста като временен шеф бе назначен Юлиян Марков и почти година от обединяването на предприятията „Чистота“, „Паркове и обредна дейност“ и „Строителство и благоустройство“ в БКС.
В обявата за конкурса е посочено, че минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността, е кандидатът да има висше образование, степен „магистър“, в широк спектър от професионални области и направления – от педагогически и хуманитарни науки до сигурност и отбрана.
Изисква се минимум 5 г. управленски опит и минимум 10 г. общ трудов стаж.
Предимство са компютърни умения, в т.ч. за работа с електронни платформи (деловодна, ЕРП системи, електронни регистри и др.), електронен подпис, MS Office, и Internet.
Конкурсната процедура е в три етапа: допускане по документи, разработка на Програма за развитието на предприятието за период от три години, защита на разработката и събеседване с кандидатите.
Заявленията за участие в конкурса за директор на БКС – Шумен се подават в срок до един месец от датата на публикуване на обявлението на сайта на Общината - 20 август.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Кмете защо директор на БКС трябва да е магистър по сигурност и отбрана ? Ясно е защо на всички просто отговори.
Анонимен
ми щото се знае човека
Анонимен
магистър по чистене на кошчетата
Анонимен
Един некадърник си заминава, друг ли ще назначат
Анонимен
:) положението е трагично!!
Анонимен
Или пък хуманитарни науки...Не трябва ли да е с техническо образование?
Анонимен
"от педагогически и хуманитарни науки до сигурност и отбрана",това казва всичко,а всъщност с какво се занимава това БКС,наскоро от общината търсеха фирма да полива тревните площи....,в уникален"професорски"разпад сме!
Влади Григовров
Единственият компетентен и доказал се във времето директор е доц. д-р Евгений Цанков! Млад, квалифициран, ерудиран и най-вече независим и честен!
Анонимен
Пак ченге.