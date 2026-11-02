Три финала и два медала е равносметката от представянето на мажоретния състав на шуменския „Ритмика“ от европейското първенство по мажоретни дисциплини и батон туърлинг (2026 IBTF European Majorette Championship) в Торино Италия.

Съставите от Шумен с треньори Снежана Иванова и Юмариола Спасова спечелиха две бронзови отличия в дисциплините „традиционал корпус“ (traditional corps) и „традиционал корпус помпони“ (тraditional pompons corps).

България бе представена на състезанието от двата най-добри клуба „Ритмика“ и „Изида“ Свиленград и завоюваха общо четири медала – един сребърен и три бронзови.

В надпреварата участваха над 1000 състезатели от 13 държави.

ШУМ.БГ