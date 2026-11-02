Трима младежи са задържани за притежание на наркотични вещества, след като полицейски служители, охраняващ избирателна секция, ги установил в района на училище във Велики Преслав, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.
Около 19:50 часа на 31 октомври в района на училище във Велики Преслав полицай, който охранявал избирателна секция в учебното заведение, забелязал трима, които били в лек автомобил Ауди.
Единият от тях пушил вейп. На място е пристигнал екип за последваща проверка. В 19-годишен от Велики Преслав, който бил на шофьорското място е намерен вейп с около 2 мл течност в него. В единия от пътниците, 19-годишен от същия град са намерени две спринцовки с течност за вейп около 10 мл., а в другия местен жител електронно устройство за пушене с около 2 мл течност и друга пластмасова тубичка с 30 мл течност, която по негови данни е наркотична.
Веществата са иззети и предстои да бъдат изследвани. За извършено престъпление по чл. 354 А ал. 3 т.1 от НК е образувано досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Андрешко
Няма страшно, момчета! мафиЙотова ще ви помилва!
НАРКО ПРЕЗИДЕНТКАТА
Ще ги Помилва.
Проблем няма.
Аман от нередовни
Защо не се казва никъде от какъв произход е?Аз знам и всеки нормален и грамотен човек също.До горните двама драскачи,бъдете по-тихи за да изглеждате по-умни,Гюровци-Петроханци.