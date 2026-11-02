Трима младежи са задържани за притежание на наркотични вещества, след като полицейски служители, охраняващ избирателна секция, ги установил в района на училище във Велики Преслав, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Около 19:50 часа на 31 октомври в района на училище във Велики Преслав полицай, който охранявал избирателна секция в учебното заведение, забелязал трима, които били в лек автомобил Ауди.

Единият от тях пушил вейп. На място е пристигнал екип за последваща проверка. В 19-годишен от Велики Преслав, който бил на шофьорското място е намерен вейп с около 2 мл течност в него. В единия от пътниците, 19-годишен от същия град са намерени две спринцовки с течност за вейп около 10 мл., а в другия местен жител електронно устройство за пушене с около 2 мл течност и друга пластмасова тубичка с 30 мл течност, която по негови данни е наркотична.

Веществата са иззети и предстои да бъдат изследвани. За извършено престъпление по чл. 354 А ал. 3 т.1 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ