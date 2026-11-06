Акциите на SpaceX и Tesla поевтиняха рязко с около 9% и 11%. Инвеститорите се притесняват, че след междинните избори в САЩ Илон Мъск може да стане обект на нови разследвания в Конгреса, а компаниите му да бъдат подложени на по-строг регулаторен контрол.

Спадът, който съвпадна с по-широка разпродажба на технологични акции, увеличи общата загуба от пазарната капитализация на SpaceX и Tesla до над 420 млрд. долара спрямо края на търговията във вторник, предаде BBC.

Състоянието на Мъск, което след първичното публично предлагане на SpaceX през юни надхвърли 1 трилион долара, вече е под 800 млрд. долара. По данни на "Форбс" само през последната седмица богатството му е намаляло с около 90 млрд. долара. Въпреки това той продължава да бъде най-богатият човек в света.

Мъск беше най-големият дарител за кандидатите и каузите на Републиканската партия на междинните избори, като финансовата му подкрепа е надхвърлила 470 млн. долара, съобщи първо "Файненшъл таймс". Въпреки значителните средства, които осигури за предизборната кампания на републиканците, повечето кандидати, подкрепени от него, загубиха надпреварата.

Демократите спечелиха контрол както над Камарата на представителите, така и над Сената. В Тексас, където се намират централите на Tesla и SpaceX, демократите Джеймс Таларико, избран за сенатор, и Джина Хинохоса, избрана за губернатор, победиха дългогодишните съюзници на Мъск - главния прокурор на щата Кен Пакстън и губернатора Грег Абът.

Анализатори на "Дойче банк" посочват в доклад от сряда, че при подобна политическа обстановка SpaceX може да се сблъска с допълнителни затруднения. Те обръщат специално внимание на позицията на новоизбрания губернатор Хинохоса, която превърна центровете за данни в основна тема на предизборната си кампания.

Тя призовава за временно спиране на одобренията за нови центрове за данни, докато законодателният орган на щата не приеме по-строги правила за използването на вода, разходите за електроенергия, местния контрол и предоставяните стимули. Хинохоса критикува и данъчните облекчения за големи съоръжения.

Това може да засегне плановете на Tesla и SpaceX да разширят инфраструктурата си за изкуствен интелект в Тексас. Двете компании подготвят изграждането на мащабния комплекс "Терафаб" в окръг Граймс, който ще включва център за данни и голям завод за производство на полупроводници. SpaceX планира също да изгради суперкомпютър в своята база за изстрелване "Старбейс" в Тексас, която е и фирмено селище.

Според анализаторите на "Дойче банк" капацитетът за изчисления на SpaceX в Тексас вече е изложен на риск от забавяне. Компанията може да се наложи да увеличи капиталовите си разходи, за да изпълни очакваните по-строги изисквания за изграждане на центрове за данни.

Междувременно Мъск и SpaceX са получили указание да запазят документи, свързани с ограниченията, наложени върху военната версия на сателитната интернет услуга "Старлинк" в Украйна. За това съобщи първо Си Ен Ен, позовавайки се на сътрудник на сенатор от Демократическата партия. Ограниченията са затруднили способността на Украйна да се защитава от руски атаки.

Допълнителният регулаторен натиск може да попречи и на плановете на Мъск за сливане на SpaceX и Tesla. Той е обсъждал подобна възможност, като е признавал, че за осъществяването ѝ ще е необходимо първо одобрението на акционерите.

До края на търговията в четвъртък общата пазарна капитализация на SpaceX и Tesla вече беше намаляла с около 456 млрд. долара.

Дир.бг