В навечерието на Деня на народните будители операторът даде начало на нов образователен хъб в платформата GO+

Клиентите с абонаментен план за мобилни услуги могат да получават до четири предложения за учене и развитие на всеки 30 дни

Yettel разширява възможностите на платформата GO+ със Smart Up – ново образователно пространство, което събира на едно място специални предложения за учене и личностно развитие. Хъбът стартира на 30 октомври, в навечерието на Деня на народните будители, и дава на клиентите достъп до ресурси и обучения в различни области – от професионално развитие и чужди езици до подготовка за училище и книги.

Smart Up е насочен към хора от различни възрасти с различни интереси. Предложенията са организирани в четири категории – „Учи с Telerik Academy“, „Езиково обучение“, „За деца и ученици“ и „Книги за всяка възраст“. Те включват безплатни образователни ресурси, онлайн обучения и отстъпки за услуги и продукти от утвърдени партньори.

Новото пространство е достъпно за всички клиенти на Yettel с абонаментен план за мобилни услуги. На всеки 30 дни те могат да получат до четири предложения – по едно от всяка категория. Конкретното предложение се определя на случаен принцип, а след изтичането на периода възможността за получаване на нови се възстановява.

Участието става директно през приложението Yettel. Клиентът трябва да отвори GO+, да влезе в Smart Up и да избере категорията, от която иска да получи предложение. След това във входящата кутия на приложението получава промокод и инструкции за използването му. Кодът може да бъде използван при съответния партньор или подарен на приятел чрез SMS.

Възможности за професионално развитие и изучаване на езици

За хората, които искат да надградят професионалните си умения или да опознаят нова област, Smart Up предлага самостоятелната категория „Учи с Telerik Academy“. Чрез нея клиентите могат да получат безплатен достъп до подбрани електронни книги, видеа и уебинари, както и до първите части на кратки онлайн обучения.

За тези, които искат да усъвършенстват английския си език, категорията „Езиково обучение“ включва предложения от BRITANICA. Клиентите могат да получат 5% отстъпка за годишно онлайн обучение или за интензивен онлайн курс по английски език.

Подкрепа за учениците и възможности за учене чрез игра

Smart Up обръща специално внимание и на децата и учениците. В тази категория са събрани предложения, които подпомагат подготовката за училище, развиват уменията за четене с разбиране и насърчават любопитството към нови знания.

Сред партньорите е EduQuest – платформа за онлайн индивидуални уроци по различни учебни предмети. Специалният пакет за клиентите на Yettel включва един безплатен урок в началото и още един на всеки 10 закупени, индивидуална консултация при стартиране на обучението, приоритетен достъп до премиум учители и индивидуален учебен план.

За развитието на читателските умения допринася „Книговище“ – платформа, която насърчава четенето с разбиране чрез книги и новини, представени на достъпен за децата език. Сред предложенията в Smart Up са два месеца безплатен абонамент, 20% отстъпка за 6- или 12-месечен абонамент и 20% отстъпка за настолната игра „Всезнайко“.

Възможностите за ученици и родители се допълват от „Клет България“. Издателството предлага 20% отстъпка за образователни игри, издания на PONS и книжки за четене на чужд език при поръчка от uchebnika.bg. Така ученето може да продължи и извън класната стая – чрез игри, четене и занимания според интересите на детето.

Повече книги за нови знания и свободното време

Четвъртата категория - „Книги за всяка възраст“, е посветена на четенето и любопитството към различни теми. В нея „Сиела“ предлага 10% отстъпка за всички книжни продукти в своя онлайн магазин. Клиентите могат да открият заглавия както за свободното време, така и за образование и професионално развитие.

Със Smart Up Yettel продължава да развива GO+, като добавя нови възможности за учене и личностно развитие. Образователният хъб улеснява достъпа до полезни ресурси и специални предложения от партньори, които помагат на клиентите да надграждат знанията си, да развиват умения и да откриват нови интереси.

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