Антични монети, металдетектори, боеприпаси и алкохол са намерени в частен дом в село Калино, община Хитрино, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Проверката е извършена от криминалисти в РУ-Шумен вчера сутринта. В имот, обитаван от 50-годишен мъж, полицаите открили 56 монети с вид на културно-исторически ценности, 4 незаконно притежавани боеприпаса за гладкоцевно оръжие и 126 литра ракия.

В хода проверката в колите, ползвани от 50-годишния мъж, били намерени два металдететкора и още 5 незаконни боеприпаси за гладкоцевно оръжие. Станало ясно, че единият от автомобилите - Воксхол Фронтера, е с поставени табели за друга кола.

За ракията била уведомена Агенция „Митници“, като пристигналите на място нейни представители иззели алкохола.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под ръководството на компетентната прокуратура, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ